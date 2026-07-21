프로의 벽은 높았다. 2026시즌 하반기 경정 무대에 첫선을 보인 18기 신인들이 경험의 차이를 여실히 느끼고 있다.



올해 데뷔한 18기 신인은 김상범, 김준영, 이명현, 이신호, 이은지 등 5명이다. 최근 배출된 16기(12명), 17기(10명)에 비해 절반에도 미치지 못하는 규모다. 적응경주 운영 방식도 기존과 달라졌다. 신인들끼리 경주를 치르던 방식 대신 18기 선수 4명에 16기와 17기 선수 각각 1명을 포함하는 혼합 편성이 이뤄지고 있다.

김상범

이신호

현재까지 치러진 네 차례의 적응 경기에서는 한 가지 공통된 흐름이 이어졌다. 모든 경주에서 16기 선수가 우승을 차지했고, 준우승은 모두 17기 선수에게 돌아갔다.



예상된 흐름이다. 경정은 단순히 빠른 스타트만으로 승부가 결정되는 종목이 아니다. 출발 이후 첫 번째 턴마크를 선점하기 위한 위치 싸움, 선회 각도 등 모든 상황과 판단이 맞아떨어져야 좋은 성적을 기대할 수 있다. 훈련원에서 충분한 교육을 받았더라도 실제 경주의 긴장감과 압박감은 전혀 다른 무대다. 결국 실전 경험이 풍부한 선배 선수들이 경기 운영에서 한발 앞설 수밖에 없는 이유다.



배당 흐름 역시 이러한 전력 차를 그대로 반영했다. 네 차례 적응경기 모두 큰 이변 없이 16, 17기 선수들이 경기를 주도하면서 쌍승식은 전반적으로 저배당 양상을 보였다.



경험의 차이도 분명하다. 16기는 2020년 데뷔해 어느덧 7년 차를 맞았고, 17기 역시 3년 동안 실전을 치르며 스타트와 1턴 마크, 코스 운영 등 경기 전반의 완성도를 높여왔다. 반면 18기 선수들은 이제 막 프로 무대에 첫발을 내디딘 단계다. 같은 모터를 사용하더라도 경험에서 비롯되는 경기 운영 능력과 위기 대처 능력은 쉽게 따라잡기 어렵다.



가능성을 보여준 선수도 있었다. 김상범과 이신호는 여러 차례 선두권을 추격하며 꾸준히 3착 경쟁에 뛰어들었다. 아직 입상으로 이어질 만큼의 성과는 아니지만 스타트 감각과 적극적인 승부 의지는 인상적이었다. 특히 실전 경험이 쌓일수록 경기 운영 능력이 향상될 가능성이 큰 만큼 앞으로의 성장세를 지켜볼 필요가 있다.



적응경주는 오는 8월 초까지 이어진다. 단기간에 전력 구도가 크게 바뀔 가능성은 높지 않다. 하지만 적응경주의 목적은 당장의 승패보다 프로 무대에 익숙해지는 과정에 있다. 이들이 얼마나 빠르게 프로 무대에 적응하며 성장하는 모습을 보여줄지 시선이 쏠린다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]