스타벅스 “어르신들 바리스타 꿈 응원합니다”

스타벅스 코리아가 한국시니어클럽협회와 손잡고 다음달부터 시니어 바리스타 교육 지원 사업을 재개한다고 21일 밝혔다.



올해 연말까지 약 500명의 시니어 바리스타를 대상으로 커피 추출과 우유 스팀, 라떼아트 실습을 비롯해 커피 원산지별 특성과 서비스 노하우 등을 교육할 예정이다. 하반기에는 시니어 바리스타들의 실력을 겨루는 제5회 라떼아트 대회도 진행한다.

최근 상생 교육장 오픈 약정식에서 홍성욱 스타벅스 코리아 운영지원담당, 권오열 서울노원시니어클럽 바리스타, 이제구 대구북구시니어클럽 바리스타, 이증숙 서울은평시니어클럽 바리스타, 조범기 한국시니어클럽협회장(왼쪽 두 번째부터)이 기념사진을 촬영하고 있다. 스타벅스코리아 제공

또 시니어 바리스타 양성 규모도 확대한다. 스타벅스는 지난 20일 한국시니어클럽협회와 상생 교육장 2호점 조성을 위한 약정을 맺고 연내 개관을 추진하기로 했다. 새 교육장에는 실제 매장과 유사한 교육 시설이 마련된다. 기존 군포 교육장과 함께 운영되면 연간 교육 인원은 현재의 두 배 수준인 1000명 이상으로 늘어날 전망이다.



스타벅스는 2019년부터 보건복지부, 한국시니어클럽협회와 시니어 일자리 지원 사업을 이어오고 있다. 2026년 상반기까지 교육을 수료한 시니어 바리스타는 2000여명, 누적 교육시간은 7000시간에 달하며 교육장 조성과 교육 운영, 상생음료 개발 등에 투입된 지원금도 31억원을 넘어섰다.



신동우 스타벅스 코리아 대표이사는 “더 많은 시니어 바리스타가 커피에 대한 열정과 꿈을 실현할 수 있도록 재능기부와 지원을 확대하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]