“오렌지 헤어도 완벽 소화”… 권은비, 노란 민소매로 과즙미 ‘뿜뿜’ [스타★샷]

권은비가 일본 여행 중 근황을 알렸다. 출처=권은비 SNS

가수 권은비가 일본 여행 중인 근황을 전했다.

21일 권은비는 자신의 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 통해 “일 겸 여행입니다(仕事兼旅行です)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 권은비는 화사한 주황색으로 염색한 헤어스타일과 함께 밝은 노란색 민소매 상의, 데님 팬츠를 매치해 감각적이면서도 시원한 여름 패션을 선보였다. 여기에 머리에 얹은 흰색 선글라스로 특유의 시크한 매력을 더했다.

권은비가 일본 여행 중 근황을 알렸다. 출처=권은비 SNS

특히 이번 게시물에는 그룹 아이즈원(IZ*ONE)으로 함께 활동했던 김민주의 모습도 담겨 눈길을 끌었다. 권은비는 김민주와 함께 찍은 사진 위에 “행복 만땅”이라는 문구가 적힌 말풍선을 덧붙이며 변함없는 우정을 과시했다.

한편 권은비는 다음 달 튀르키예에서 개최되는 ‘이스탄불 페스티벌’ 무대에 올라 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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