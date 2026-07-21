“오렌지 헤어도 완벽 소화”… 권은비, 노란 민소매로 과즙미 ‘뿜뿜’ [스타★샷]

가수 권은비가 일본 여행 중인 근황을 전했다.
21일 권은비는 자신의 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 통해 “일 겸 여행입니다(仕事兼旅行です)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 권은비는 화사한 주황색으로 염색한 헤어스타일과 함께 밝은 노란색 민소매 상의, 데님 팬츠를 매치해 감각적이면서도 시원한 여름 패션을 선보였다. 여기에 머리에 얹은 흰색 선글라스로 특유의 시크한 매력을 더했다.
특히 이번 게시물에는 그룹 아이즈원(IZ*ONE)으로 함께 활동했던 김민주의 모습도 담겨 눈길을 끌었다. 권은비는 김민주와 함께 찍은 사진 위에 “행복 만땅”이라는 문구가 적힌 말풍선을 덧붙이며 변함없는 우정을 과시했다.
한편 권은비는 다음 달 튀르키예에서 개최되는 ‘이스탄불 페스티벌’ 무대에 올라 글로벌 팬들과 만날 예정이다.
노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com
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