에스파 윈터, 금발에 라벤더 레이스…자전거 타는 ‘요정 실존’ [스타★샷]

윈터가 러블리한 패션으로 매력을 뽐냈다. 출처=윈터 SNS

그룹 에스파(aespa) 멤버 윈터가 독보적인 비주얼과 인형 같은 패션 감각을 과시했다.

지난 20일 윈터는 자신의 SNS 계정에 자전거 모양 이모티콘과 함께 근황을 담은 다수의 사진을 게재했다.

윈터가 러블리한 패션으로 매력을 뽐냈다. 출처=윈터 SNS

공개된 사진 속 윈터는 독보적인 러블리함과 몽환적인 분위기를 동시에 발산했다. 금발의 롱 웨이브 헤어스타일을 한 윈터는 연한 라벤더 컬러의 셔링 레이스 크롭 블라우스에 화이트 뷔스티에 탑을 레이어드해 요정 같은 비주얼을 완성했다. 퍼프 소매와 아일릿 레이스 디테일은 특유의 화사한 매력을 한층 끌어올렸다.

특히 감각적인 스타일링이 눈길을 끌었다. 윈터는 빈티지한 워싱 데님 숏팬츠를 로우라이즈로 연출해 매끈한 허리 라인과 슬림한 비율을 강조했다. 여기에 무릎 위까지 오는 화이트 니하이 삭스와 크림 톤의 워커 부츠를 매치해 스포티하면서도 키치한 분위기를 더했다. 야외에서 자전거를 타며 환하게 웃는 윈터의 상큼한 미소가 시선을 사로잡는다.

이를 본 글로벌 팬들은 “실존하는 요정 같다”, “미모에 심장이 녹아내린다”, “자전거 타는 모습까지 화보 그 자체” 등 다양한 언어로 뜨거운 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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