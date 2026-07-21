‘박군♥’ 한영, 명품 대신 컨테이너 택했다…특별한 세컨드하우스 공개

사진 = 한영 SNS 계정

가수 한영이 시골에 마련한 작은 컨테이너 하우스를 공개하며 근황을 전했다.

한영은 21일 자신의 SNS에 “집지을 때까지 임시로 지내는 곳이긴 하지만 6평짜리 컨터이너 집이 너무 좁아서 4평 방을 하나 더 들였어요. 짐 정리되면 4평짜리 내부도 공개할께요” 라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 시골집 마당에 새롭게 마련한 컨테이너 하우스가 담겼다. 특히 한영은 “샤넬백 대신 컨테이너를 샀어요”라는 문구를 덧붙이며 명품 가방 대신 생활 공간을 선택한 근황을 전해 눈길을 끌었다.

한편 한영과 박군은 2022년 8살의 나이 차를 극복하고 결혼했다. 두 사람은 최근 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’을 통해 2년간 이어온 시험관 시술 과정을 공개했으며, 24번의 난자 채취와 7번의 배아 이식 시도를 했다고 밝혀 많은 이들의 응원을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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