자우림·넬→나씽 벗 띠브스…20주년 ‘2026 렛츠락페스티벌’ 1차 라인업 오픈

국내 대표 도심형 록 페스티벌 '2026 렛츠락페스티벌'이 탄탄한 아티스트가 합류한 라인업을 공개했다.

올해로 20주년을 맞이한 '2026 렛츠락페스티벌'은 오는 10월 3일(토)부터 4일(일)까지 양일간 서울 난지한강공원에서 개최된다.

한국콘텐츠진흥원 제작 지원을 받은 렛츠락페스티벌 측은 티켓 오픈에 앞서 20주년의 명성에 걸맞은 파격적인 첫 번째 라인업인 '레전드 오브 렛츠락(LEGEND OF LETSROCK)'을 공개했다.

영국 록의 현재를 이끌며 전 세계적인 사랑을 받고 있는 글로벌 밴드 나씽 벗 띠브스(Nothing But Thieves)가 라인업에 이름을 올렸으며, 한국 록 음악의 살아있는 전설이자 국민 밴드 자우림도 출연을 확정했다.

또한 서정적이고 깊이 있는 모던록 사운드로 마니아층부터 대중까지 사로잡아 온 레전드 밴드 넬(NELL)까지 합류해 역대급 밀도 높은 음악적 향연을 예고했다.

20주년에 걸맞게 역대 최대 규모로 펼쳐질 예정인 '2026 렛츠락페스티벌'은 지난 20년 동안의 성원에 보답하기 위해 역대급 라인업을 순차적으로 공개할 예정이다. 20주년 렛츠락페스티벌을 가장 먼저 만나볼 수 있는 얼리버드 티켓 또한 이날 오픈했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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