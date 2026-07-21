붕붕마켓 썬팅 교체 캠페인 진행... 전문 시공사 200곳과 협력

. 붕붕마켓 제공

모빌리티 플랫폼 붕붕마켓이 지난 4월부터 진행 중인 ‘내 차 썬팅 교체 캠페인’ 이용 고객 대상 만족도 조사에서 높은 고객 만족도를 확인했다고 21일 밝혔다.

붕붕마켓은 2026년 3월 20일부터 22일까지 전국 만 20~69세 남녀 운전자 1000명을 대상으로 진행한 오픈서베이를 통해 확인된 썬팅 교체 주기 및 필요성에 대한 낮은 인식을 개선하고자 내 차 썬팅 교체 캠페인을 운영하고 있다. 당시 조사에서는 운전자의 88.7%가 자동차 썬팅의 권장 교체 주기와 수명을 명확히 알지 못하는 것으로 나타났다. 재시공을 하지 않는 이유 역시 ‘필요성을 느끼지 못해서’ 47.7%, ‘정보 부족’ 25.8%가 가장 큰 비중을 차지해, 썬팅 교체 시장의 핵심 장벽은 가격 이전에 ‘교체 필요성에 대한 인식 부족’인 것으로 분석됐다.

붕붕마켓 내 차 썬팅 교체 캠페인은 인식 공백과 가격 불신을 줄이기 위해 기존 필름 제거 비용을 포함한 정찰제 구조로 복잡한 견적 비교나 현장 추가금 부담 없이 차량 상태와 예산에 맞춰 상품을 선택할 수 있도록 했다. 고객 만족도는 높았다. 6월 썬팅 완료 고객을 대상으로 진행한 만족도 조사에서는 전반 만족도 평균 9.29점, 예약·결제·일정 알림 편의성 9.50점, 시공 품질 만족도 9.11점, 추천 의향 9.22점을 기록했다. 가장 만족스러웠던 요소로는 ‘현장 추가금 걱정 없는 투명한 정찰제 운영’이 60.0%로 가장 높았고, ‘기존 썬팅 제거비 0원 혜택’ 51.3%, ‘합리적인 상품 가격대’ 32.5% 순으로 나타났다.

이는 썬팅 교체가 단순한 외관 개선이 아니라, 실제 이용 후에는 시야 확보와 쾌적성, 가격 투명성 측면에서 만족도가 높게 나타나는 차량 관리 서비스임을 보여준다고 회사 측은 설명했다.

이 같은 소비자 만족도를 바탕으로 붕붕마켓은 본격적인 여름철을 앞두고 캠페인 규모를 한층 확대한다. 캠페인 운영 과정에서 전국 전문 시공 협력사를 지속적으로 확대한 결과, 현재 200곳의 협력사와 함께 서비스를 제공하며 보다 많은 운전자들이 가까운 곳에서 편리하게 썬팅을 교체할 수 있도록 지원하고 있다.

여기에 레이노, 루마, 솔라가드, 3M 등 국내 소비자들에게 잘 알려진 브랜드를 중심으로 썬팅 필름 라인업을 지속 보강하고 있다. 붕붕마켓은 차량 특성과 예산, 운전 환경에 따라 선택할 수 있는 폭을 넓혀 보다 다양한 썬팅 솔루션을 제공할 계획이다.

붕붕마켓은 시공점을 방문하지 않아도 운전자가 현재 차량의 썬팅 상태를 간편하게 확인할 수 있는 썬팅 자가진단 서비스도 운영하고 있다. 운전자는 시공시기와 야간 시인성, 열 차단 체감 저하 여부, 차량 관리 상태 등 주요 항목을 간단히 점검해 현재 썬팅 상태와 교체 필요성을 확인할 수 있다. 붕붕마켓의 썬팅 자가진단 서비스는 별도 비용 없이 붕붕마켓 앱과 웹에서 누구나 무료로 이용할 수 있다.

유효선 붕붕마켓 대표는 “3월 소비자 조사에서 많은 운전자들이 썬팅 교체 주기와 필요성을 충분히 인지하지 못하고 있었지만, 실제 썬팅 교체 캠페인을 이용한 고객들은 높은 만족도와 추천 의향을 보였다”며 “썬팅은 한 번 시공하면 끝나는 것이 아니라, 시간이 지나면서 성능이 저하될 수 있어 지속적인 점검과 관리가 필요한 차량 관리 항목이다. 앞으로도 운전자들이 썬팅 상태를 쉽게 확인하고, 적절한 시기에 합리적인 비용으로 교체할 수 있는 환경을 확대해 나가겠다”고 말했다.

이정인 기자 lji2018@segye.com

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