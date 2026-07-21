에이티즈, 악플러와 전쟁 선포 “지속 모니터링 중…선처 없이 법적 대응”

KQ 엔터테인먼트 제공

그룹 에이티즈가 악플러들을 향해 법적 대응을 예고했다.

21일 소속사 KQ 엔터테인먼트는 공식 입장문을 통해 “당사는 소속 아티스트를 대상으로 한 허위사실 유포, 명예훼손, 모욕, 성희롱, 사생활 침해 및 기타 권리침해 행위에 대해 지속적으로 모니터링을 진행하고 있으며, 확보된 자료를 바탕으로 관련 법적 절차를 밟고 있다”고 알렸다.

소속사 측은 “최근에도 도를 넘는 악성 게시물과 인격 모독, 무분별한 허위사실 유포 사례가 지속적으로 확인되고 있다”며 “이에 당사는 자체 모니터링과 팬 여러분의 제보를 통해 관련 증거 자료를 수집하고 있다”고 설명했다.

이어 “게시물 삭제, 계정 비공개 또는 탈퇴 여부와 관계없이 이미 확보된 자료는 모두 검토 대상”이라며 “확인된 위법 행위에 대해서는 어떠한 선처 없이 법적 절차를 진행할 예정”이라고 강력하게 경고했다.

팬들의 적극 제보를 부탁했다. 소속사 측은 “팬 여러분께서도 위법성이 의심되는 게시물을 발견하신 경우, 증빙 자료와 함께 제보 메일로 전달해 주시면 면밀히 검토하여 법적 대응에 적극 반영하겠다”고 전했다.

그러면서 “앞으로도 당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 지속적인 모니터링과 법적 대응을 이어갈 예정”이라고 강조했다.

최근 무분별한 악성 댓글과 허위 게시물로 인해 고통을 겪고 있는 스타들의 법적 대응이 이어지고 있다. 배우 김규리, 박보검, 가수 아이유, 그룹 리센느 등이 악플러들을 향해 강력한 법적 대응을 시사하며 전쟁을 선포했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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