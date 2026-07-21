JSK바이오메드, ‘미라젯 시크릿 가든 파티’ 개최

사진=JSK바이오메드

니들프리 전달 기술 전문기업 JSK바이오메드(대표 전진우)는 지난 18일 미라젯 브랜드 행사인 ‘미라젯 시크릿 가든 파티(Mirajet Secret Garden Party)’를 개최했다고 21일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 행사는 미라젯 브랜드를 널리 알리는 동시에 브랜드 성장을 함께한 핵심 의료진과 VIP에게 감사의 뜻을 전하고 향후 비전과 학술적·미학적 가치를 공유하기 위해 기획됐다.

‘비밀스러운 정원에서 피어나는 본연의 아름다움’을 콘셉트로 열린 행사에는 전국 각지에서 의료진과 인플루언서들이 참석했다. 행사장에서는 미라젯의 기술 개발 과정과 브랜드 가치를 담은 영상이 상영됐다.

이날 프로그램은 학술 콘텐츠와 엔터테인먼트를 결합한 형태로 진행됐다. 빅데이터 전문가 송길영 작가는 특별 강연을 통해 ‘빅데이터로 읽는 미래 사회의 변화와 트렌드’를 소개하며 급변하는 시장 환경 속 메디컬 뷰티 산업의 미래 방향에 대한 인사이트를 공유했다.

이어 미라젯 공식 앰배서더(뮤즈)인 배우 신슬기가 ‘뮤즈토크’에 참여해 건강한 아름다움에 대한 자신의 철학과 미라젯에 대한 애정을 전했으며 참석자들과 함께 포토타임을 진행하며 의미 있는 시간을 보냈다. 행사는 가수 바다의 축하 공연으로 이어졌다.

이어진 ‘어워즈(Awards)’ 세션에서는 2025년 한 해 동안 미라젯의 대중화와 브랜드 발전에 기여한 의료진을 위한 시상식이 진행됐다. 공로패를 비롯해 독창적인 SNS 콘텐츠로 브랜드 홍보에 기여한 의료진에게 수여하는 위트 있는 ‘밈라젯’상 등 다채로운 부문의 시상이 이어졌다.

JSK바이오메드 관계자는 “이번 행사는 미라젯에 관심을 가져 주신 국내외 의료진과 파트너, 인플루언서들이 한자리에 모여 브랜드를 경험하고 서로의 의견을 나눈 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 핵심 파트너들과의 소통을 확대하고 차별화된 브랜드 경험을 통해 미라젯의 가치와 비전을 지속해서 전달해 나가겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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