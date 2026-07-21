[내야외야] SSG랜더스필드서 여름을 즐긴다…무더위 날릴 '랜필 썸머 페쓱티벌' 개최

사진=SSG랜더스 제공

인천 SSG랜더스필드서 여름을 즐긴다.

프로야구 SSG가 여름 테마 이벤트인 ‘랜필 썸머 페쓱티벌’을 개최한다. 시작은 오는 28일부터 30일까지 열리는 두산과의 홈 3연전이다.

규모를 넓혔다. 지난해 단일 시리즈로 진행됐던 운영 기간을 올해 총 3개 시리즈(9경기)로 확대하기로 했다. 물 분사 장비가 운영되는 ‘랜필 워터존’ 구역도 함께 넓힌다. 기존 으쓱이존(1B~6B 및 N1~N4)과 내야 필드석(101B, 102B, 201B, 202B)에 더해 외야 필드석(105B, 106B, 205B, 206B)이 워터존으로 추가 지정했다. 해당 구역에서는 안타·홈런·삼진·응원 타임 등 경기 상황에 맞춰 물줄기가 발사될 예정이다.

해당 구역은 패키지 티켓으로 운영된다. 올해는 패키지 가격을 전년 대비 5000원 인하해 관람객의 부담을 낮췄다. 구매자 전원에게는 응원 타월, 투명 짐색, 우의로 구성된 ‘썸머 페쓱티벌 한정 굿즈 세트’가 제공된다. 간접적으로 물이 분사될 수 있는 ‘워터존 주의 구간’ 관람객에게도 일회용 우의가 무료로 지급될 예정이다.

행사 기간 동안 야구장 내외에 관람객을 위한 ‘썸머존’ 또한 열린다. 외야 그린존에는 가족 단위 관람객들이 휴식과 물놀이를 즐길 수 있도록 해먹과 유아용 풀장을 설치한 ‘썸머 그린존’을 조성한다. 특히 이번 오프닝 시리즈(28~30일)엔 프론티어 스퀘어(1루 광장)에서 경기 시작 2시간 전부터 현장 참여자를 대상으로 서바이벌 물총 게임을 즐길 수 있는 ‘썸머 물총존’이 마련된다.

끝이 아니다. 28일에는 경기 전 ‘레드 퍼레이드’, ‘어메이징 로드’가 열리며, 29일 경기 종료 후에는 ‘수요 불꽃놀이’가 진행된다. 30일엔 가수 정예원의 시구와 사전 신청자를 대상으로 ‘선수단 팬 사인회’ 및 ‘그라운드 포토 투어’가 진행된다.

한편, ‘랜필 썸머 페쓱티벌’은 이번 오프닝 시리즈 외에도 두 차례 추가 진행된다. 8월11일~13일 롯데전에는 ‘워터 DJ 목요파티’가 포함된 ‘랜필 워터 LED 시리즈’로 운영되며, 피날레를 장식할 8월21일~23일 KT전은 ’랜필 워터 피날레 시리즈‘로 지정된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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