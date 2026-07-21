쿠키런: 크럼블, 30일 글로벌 정식 출시…누적 사전등록 180만명 돌파

쿠키런 IP를 방치형 RPG로 재해석한 신작 ‘쿠키런: 크럼블’이 글로벌 이용자들과 만날 준비를 마쳤다. 사전등록 180만 명을 돌파하며 기대감을 끌어올린 가운데, 데브시스터즈는 정식 출시일을 확정하고 다양한 보상과 신규 콘텐츠를 공개했다.

데브시스터즈는 스튜디오킹덤이 개발 중인 모바일 신작 쿠키런 키우기 - 쿠키런: 크럼블을 오는 30일 오전 10시 글로벌 시장에 정식 출시한다고 21일 밝혔다.

쿠키런: 크럼블은 쿠키런 IP를 기반으로 한 방치형 RPG다. 빠른 성장과 풍성한 보상을 앞세운 방치형 시스템에 전략적인 쿠키·펫 조합과 다수의 캐릭터가 함께 펼치는 전투를 더해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 플레이를 구현했다.

출시를 앞두고 진행 중인 사전등록도 순항하고 있다. 지난달 29일부터 시작된 사전등록은 국내외 이용자들의 관심 속에 누적 180만 명을 넘어섰다. 이에 따라 기존 100만 명 달성 보상은 물론, 목표 초과 달성 보상으로 픽업 쿠키커터 100개와 픽업 펫 뽑기권 100장도 정식 출시 후 지급된다.

공식 SNS 채널에서는 게임의 핵심 콘텐츠를 소개하는 영상도 순차적으로 공개되고 있다. 보유한 모든 쿠키를 총동원해 강력한 보스를 공략하는 ‘크럼블 던전’, 다른 이용자들과 쿠키 조합을 겨루는 ‘아레나’ 등 주요 콘텐츠를 미리 선보이며 정식 출시 기대감을 높이고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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