[SW인터뷰] 땀방울로 써 내려간 손성빈 성장기…투수가 찾는 포수가 됐다

사진=롯데자이언츠 제공

“편히 경기 보실 수 있도록!”

야구는 기다림의 스포츠다. 언제 어떻게 기회가 올지 모른다. 긴장의 연속이다. 단 한 타석을 위해 수백 번의 스윙을 반복하는 것은 기본. 온 몸을 던져 공을 받고 또 던진다. 그렇게 흘린 땀방울이 하나둘 쌓였을 때쯤, 비로소 자신의 계절이 찾아온다. 포수 손성빈(롯데)이 조금씩 알을 깨고 있다. 어엿한 거인 군단의 안방마님으로 자리매김 중이다. 20일 기준 롯데가 소화한 88경기 가운데 82경기에 출전했다. 최근 10경기 타율 0.310으로, 타격감도 상향곡선이다.

어느 날 갑자기 빚은 것은 아니다. 2021년 1차 지명으로 롯데 유니폼을 입었다. ‘특급 유망주’라는 평가를 받았지만, 프로에서 살아남기란 쉽지 않았다. 포수 포지션 특성상 보다 더 긴 호흡을 필요로 하기도 했다. 유강남, 정보근 등 넘어서야 할 자원도 많았다. ‘0’에서부터 새롭게 시작했다. 타격 폼을 수정하는 한편, 볼 배합, 포구, 블로킹 등을 강화했다. 포수 출신 김태형 감독과 만난 것도 하나의 터닝포인트가 됐을 터. “많은 가르침을 주신다”고 끄덕였다.

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어느덧 프로 6년 차. 위기의식이 들지 않았다면 거짓말이다. 손성빈은 “이제 어린나이가 아니다”고 웃었다. 이어 “캠프 때 백용환 (배터리) 코치님께서 ‘언제가 될 진 모르지만, 올해 분명히 기회가 올 것이다. 잡지 못한다면 야구인생이 순탄하지 않을 것’이라고 솔직하게 말씀해 주셨다. 코치님을 믿고 더 착실하게 준비하려 했던 것 같다. 좋은 영향을 많이 받은 것 같다”고 귀띔했다. 시즌 중에도 손성빈은 백 코치와 계속 대화하며 부족한 부분을 보완하려 애쓴다.

포수로서 강점이 많다. 가장 눈에 띄는 것은 역시 강한 어깨다. 루키 시절부터 짧은 팝타임으로 유명했다. 주자 입장에선 맘 편히 뛰기 어렵다. 쏟아지는 스포트라이트에 부담이 되기도 했지만, 손성빈을 설명하는 하나의 부분임은 분명하다. 도루 저지는 포수만의 영역은 아니다. 투수와 내야수 등과의 호흡도 잘 맞아야 한다. 손성빈은 “사람들이 정확하게만 던지면 (주자를) 죽일 수 있다고 하더라. 그 정확하게 던진다는 게 말처럼 쉬운 게 아니다”라고 밝혔다.

무엇보다 투수가 선호하는 포수다. 손성빈은 “가장 뿌듯한 이야기”라고 미소 지었다. “항상 투수에게 안정감을 주는, 투수가 찾는 포수가 되길 원했다. 그래야 한 번이라도 더 시합에 나갈 수 있지 않겠느냐”고 말했다. 비결이 있을까. 손성빈은 “대화를 많이 하려 한다. 사람마다 성향도 다르고, 생각도 다르다. 얘기하다 보면 재밌다. 가장 중요한 건 많이 이겨야 한다”고 전했다. 실제로 손성빈이 선발 마스크를 쓴 경기 승률은 0.484로, 팀 승률(0.453)보다 높다.

여전히 매 경기가 소중하다. 손성빈은 “시즌 초까지만 하더라도 내일이 없었다”고 말한다. 부진한 모습을 보이며 언제든 바뀔 수 있는 위치였다. 주전이라는 생각은 애초 하지도 않았다. 끊임없이 경쟁하면서 시너지 효과를 내고자 한다. 손성빈은 “정해진 자리는 없다. 무섭고 냉정하다. 누군가는 지키기 위해, 누군가는 따라잡기 위해 노력하는 수밖에 없다”고 설명했다. 목표는 단 하나, 가을야구다. “5강 안에 들었으면 좋겠다. 들을 거고, 들어야 한다”고 강조했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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