MC몽, 논란 속 정면 돌파…4년 만에 단독 콘서트 연다

사진 = 뉴시스, MC몽 SNS 계정

가수 MC몽이 4년 만에 단독 콘서트를 개최하며 무대 복귀 소식을 알렸다.

MC몽은 21일 자신의 SNS에 콘서트 포스터를 공개하며 “억측과 오해 속에서 숨지 않기 위해 가수는 무대 위에서 증명하면 된다”는 글을 게재했다.

이어 “내 음악으로 당신을 만나고자 한다. 보고 싶다면 와라. 무더위를 한 방에 보내드리겠다. 여러분들의 객기를 보여달라”고 덧붙이며 공연에 대한 기대감을 드러냈다.

공개된 포스터에 따르면 MC몽은 오는 8월 14일과 16일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 단독 콘서트 ‘아이스-깨끼’를 개최한다. MC몽이 단독 콘서트를 여는 것은 2022년 KBS 아레나에서 열린 ‘몽스터 주식회사-제2회 주주총회: 할로윈 워크숍’ 이후 약 4년 만이다.

MC몽이 직접 콘서트 개최 소식을 알린 배경에는 최근 불거진 ‘허언 논란’이 영향을 미친 것으로 보인다.

앞서 MC몽은 지난 15일 틱톡 라이브 방송에서 콘서트 개최 소식을 전했지만, 당시 해당 날짜에 공연장 대관이 확인되지 않은 것으로 알려지면서 일각에서 실제 공연 여부를 둘러싼 의문이 제기됐다. 이후 MC몽은 직접 포스터를 공개하며 공연 개최를 공식화했다.

한편 MC몽은 지난해 공동 설립한 원헌드레트를 건강 문제로 떠난 뒤 해외 원정 도박 의혹과 전 동업자인 차가원 회장과의 자금 관련 논란 등에 휘말렸다. MC몽 측은 해당 의혹들에 대해 사실무근이라며 반박하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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