AOA 출신 권민아, 얼굴 화상 흉터 얼마나 나아졌나…눈에 띄게 달라진 모습 [스타★샷]

사진 = 권민아 SNS 계정

그룹 AOA 출신 권민아가 의료사고로 인한 상처를 딛고 회복 중인 근황을 전했다.

권민아는 지난 20일 자신의 SNS에 “드디어 화장 지우고 이쁜 척 좀 하려고 했더니 티비화면이 체인지”라는 글과 함께 여러 장의 셀카를 게재했다.

공개된 사진 속 권민아는 흰색 홀터넥 상의를 입고 자연스러운 모습으로 카메라를 바라보고 있다. 특히 과거 양 볼과 턱 부위에 남아 있던 화상 흉터가 이전보다 옅어진 모습이 담겨 회복 중인 근황에 관심이 쏠렸다.

사진 = 권민아 SNS 계정

사진 = 권민아 SNS 계정

사진을 본 팬들은 “화상이 정말 잘 나았다”, “흉터가 많이 옅어졌다”, “앞으로 좋은 일만 가득하길 바란다”, “항상 응원한다” 등의 댓글을 남기며 격려의 메시지를 전했다.

권민아는 앞서 피부과에서 수면 슈링크 리프팅 시술을 받던 중 의료사고를 당했다고 밝혔다. 당시 심재성 2도 화상을 입어 피부 이식과 장기간 치료가 필요하다는 진단을 받았으며, 현재 담당 의료진과 법적 절차를 진행 중이라고 알렸다.

또한 권민아는 의료사고 여파로 촬영 계약이 취소되는 등 약 1억 원 상당의 손해를 입었고, 치료비 역시 직접 부담하고 있다고 밝힌 바 있다.

한편 권민아는 2012년 그룹 AOA 멤버로 데뷔해 ‘짧은 치마’, ‘사뿐사뿐’, ‘심쿵해’ 등으로 사랑받았다. 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 배우와 방송 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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