모디세이, 3일간 日도쿄 달군 팬이벤트…글로벌 행보 박차

사진 제공=원시드

그룹 MODYSSEY(모디세이)가 데뷔 첫해부터 글로벌 행보에 박차를 가하고 있다.

21일 소속사 원시드에 따르면 모디세이는 지난 18일부터 20일까지 일본 도쿄 베르사르 이다바시 퍼스트에서 데뷔 싱글 발매를 기념한 오프라인 팬 이벤트 ‘MODYSSEY [1.Got Hooked : An Addictive Symphony] RELEASE EVENT in TOKYO’를 열었다.

3일간 진행된 행사에서 모디세이는 데뷔 타이틀곡 ‘HOOK(훜)’ 퍼포먼스를 비롯한 팬 사인회와 단체 악수회 등 다양한 이벤트로 팬들과 소통하며 현장의 뜨거운 반응을 불렀다.

무대 위에서는 완성도 높은 퍼포먼스와 라이브로 현장 분위기를 한층 끌어올렸고, 팬들과 가까이 호흡하는 이벤트까지 더해졌다. 멤버들은 밝은 에너지와 친근한 팬서비스로 현지 팬들의 마음을 사로잡았다.

앞서 이들은 중국 상하이에서 팬사인회를 개최한 데 이어 중국 최대 규모의 서브컬처 축제 ‘빌리빌리 월드 2026’ 라이브 스테이지에 올라 ‘HOOK’ 중국어 버전을 선보이며 호응을 얻었다. 데뷔 후 중국 첫 정식 라이브 무대를 성공적으로 마치며 글로벌 활동의 새로운 이정표를 세웠다. 국내에서도 데뷔 싱글은 초동 판매량 30만 장을 돌파하는 등 존재감을 키우고 있다.

데뷔 첫해부터 한국과 중국, 일본을 잇는 글로벌 활동을 이어가고 있는 모디세이는 오는 8월 ‘KCON LA 2026’ 출연을 앞두고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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