전현무·임윤아, 또 만난다…청룡시리즈어워즈 5년 연속 진행

배우 임윤아, 방송인 전현무가 19일 오후 인천 중구 파라다이스시티에서 열린 제3회 청룡시리즈어워즈 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2024.07.19. 사진 = 뉴시스

방송인 전현무와 가수 겸 배우 임윤아가 올해도 청룡시리즈어워즈 진행을 맡는다.

제5회 청룡시리즈어워즈 측은 전현무와 임윤아를 올해 시상식 MC로 확정했다고 밝혔다. 두 사람은 2022년 첫 개최부터 함께하며 한 차례도 자리를 비우지 않고 진행을 이어와 5년 연속 무대에 오르게 됐다.

전현무와 임윤아는 그동안 안정적인 진행 능력과 자연스러운 호흡, 센스 있는 입담으로 시상식의 분위기를 이끌어왔다. 특히 K-콘텐츠를 대표하는 작품과 배우들이 한자리에 모이는 자리에서 매끄러운 진행을 선보이며 꾸준한 호평을 받아왔다.

전현무는 “청룡시리즈어워즈는 제가 진행하는 시상식 가운데서도 유독 설레는 무대”라며 “후보에 오른 작품과 배우들을 진심으로 응원해온 팬의 마음으로 함께하고 있다. 올해도 좋은 작품과 후보들이 많아 기대가 크고, 그 현장의 열기를 시청자들에게 고스란히 전하고 싶다”고 소감을 전했다.

임윤아는 “1회부터 함께한 청룡시리즈어워즈가 어느덧 5회를 맞게 돼 더욱 뜻깊다”며 “지난 1년 동안 많은 사랑을 받은 작품과 창작자들을 만나는 자리인 만큼 현장의 감동과 축제 분위기를 잘 전달할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

예능과 시상식을 넘나들며 활약 중인 전현무와 글로벌 활동을 이어가고 있는 임윤아가 올해도 변함없는 호흡을 예고하면서, 두 사람이 완성할 다섯 번째 청룡의 밤에 관심이 모인다.

한편 제5회 청룡시리즈어워즈는 오는 7월 31일 오후 8시 30분 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS 2TV를 통해 생중계된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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