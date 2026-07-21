국민갈증, 지구오염 ‘동시에 날렸다’… 두 토끼 잡은 롯데칠성음료

지난해만 플라스틱 3000톤 감축 효과를 낸 롯데칠성음료의 패키징 기술이 적용된 주요 제품들. 롯데칠성음료 제공

‘국민 음료·주류 기업’ 롯데칠성음료의 미래 세대를 위한 ESG 경영이 빛나고 있다. 지난해만 플라스틱 3000톤 및 온실가스 6400톤 감축 효과를 냈다.

우선 패키징 기술 혁신이 바탕된 플라스틱 용기가 큰 몫을 했다. 앞서 롯데칠성음료는 2024년 ‘2030 플라스틱 감축 로드맵’을 수립, 2030년까지 석유에서 추출된 원료로 만드는 신재 플라스틱 사용량을 2023년 대비 20% 줄이기로 했다. 이를 위해 생수 제품의 ET-CAP(Extra Tall Cap) 도입, 용기 프리폼 중량 감축, 어셉틱 페트 전환 등의 패키징 기술을 적용했다.

구체적으로 생수 전 제품의 병 입구 높이를 기존 18.5㎜에서 12.8㎜로 낮추고 병뚜껑의 그립감을 보완하는 ET-CAP을 도입했고, 용기 중량이 최대 12% 경량화 되면서 지난해만 약 810톤의 플라스틱 사용량을 줄였다.

아울러 탄산과 커피 및 다류 등 음료부터 소주에 이르기까지 다양한 제품 페트병의 원재료가 되는 프리폼 중량을 용기 당 최대 5g까지 줄였다. 이를 통한 플라스틱 배출 절감효과는 지난해 1650톤에 달했는데 이는 약 6억 3천만 개에 제품을 경량화시킨 수준이다.

또한 이프로부족할때, 게토레이 등 대용량 패키지의 생산 설비 효율화를 통해 어셉틱 페트를 적용함으로써 1년 만에 약 240톤 플라스틱 배출량을 감축할 수 있었다.

롯데칠성음료 측은 “이 같은 용기 경량화는 단순히 플라스틱을 덜어내는 것에 그치지 않고 품질과 안전, 소비자 편의 등을 동시에 만족시키는 것이 관건이었다”며 “새로운 패키지의 냉장·고온 및 운송·적재 등 여러 테스트 환경을 거쳐 품질 안정성을 검증했다”고 자부했다.

기후에너지환경부는 올해부터 페트병 제조시 재생원료 10% 이상 사용을 의무화 하는 ‘자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률’을 시행 중이다. 롯데칠성음료는 지난해 10월 선제적으로 국내 최초 100% 재생 플라스틱 원료로 만든 칠성사이다 500㎖ 페트병을 개발하며 모범이 됐다.

출시 두 달 만에 약 250톤 플라스틱 배출량을 감축한 해당 페트병은 국내 최초로 기계적 재활용 페트(MR-PET)로 만든 재생 플라스틱 원료 100%를 사용했다. 이와 함께 공개된 광고 ‘철새편’, ‘펭귄편’은 동료들의 행동을 이끌어내는 리더의 헌신적 모습을 그려 화제를 모아 공개 약 한 달 만에 5000만 조회수를 기록했다.

지난 4월부터는 ‘아이시스 500㎖’, ‘펩시 제로슈거 라임 500㎖’, ‘아이시스 2ℓ’, ‘칠성사이다 300㎖’, ‘새로640㎖’ 등 주요 제품을 해당 페트평에 담고 있다. 특히 주류는 법적 의무대상이 아니라는 점에서 롯데칠성음료의 진정성 있는 행보가 인상적이다.

이 회사는 올해 약 3억개의 100% 재생원료 페트병을 생산함으로써 6000톤 이상의 재생원료를 사용할 방침이다. 이에 정부의 기준인 재생원료 도입률 10%를 3분기 안에 조기 달성하고 연 누계 수치로는 15%를 달성할 것으로 보고 있다.

술의 주원료 주정의 생산과정에서 발생한 주정 부산물을 이용해 전기 및 스팀을 생산하는 ‘바이오가스 발전’ 기술이 적용된 군산공장 전경. 롯데칠성음료 제공

온실가스 배출량 감축에도 진심이다. 2021년 ‘2040 탄소중립’을 선언한 롯데칠성음료는 재생에너지 확대, 연료 전환, 전기차 도입 등으로 지난해 약 6400톤의 온실가스 배출량을 감축했다. 전년 대비로는 약 7%, 2018년과 비교하면 약 17% 감소한 수준이다.

우선 청하, 백화수복 등을 생산하는 군산공장에 술의 주원료 주정의 생산과정에서 발생한 주정 부산물을 이용해 전기 및 스팀을 생산하는 ‘바이오가스 발전’ 기술을 2024년 적용, 1년만에 약 5000톤 온실가스를 절감시켰다.

또한 2018년부터 충주2공장, 안성·양산공장, 강릉 RDC(지역물류거점) 등 주요 사업장 5개소에 태양광 발전을 운영하면서 지난해 약 460톤 온실가스 배출량을 감축했다. 덧붙여 2024년부터 대전시·‘CNCITY 에너지와 손잡고 기존 LNG 화석연료를 재생에너지인 LFG(매립가스)로 대체하며 약 380톤의 온실가스 배출량을 감축시켰다.

그리고 지난 연말까지 누적 기준 약 630대 전기차를 도입하며 약 550톤 온실가스를 감축했다. 올해는 약 1만톤 이상의 온실가스 배출량을 감축할 것을 목표로 하고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “지속가능한 공정 혁신으로 업계에는 귀감을, 미래세대에는 깨끗한 환경을 전하려 끊임없이 노력하고 있다”며 “진정성 있는 ESG 경영을 추진하고, 이를 비즈니스 전략에 접목하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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