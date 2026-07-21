대세 리센느→알디원 출격…'2026 TMA' 2차 라인업 공개

더뮤즈엔터테인먼트(리센느), KQ엔터테인먼트(싸이커스), WAKEONE(알파드라이브원), 빌리프랩(에반), YH엔터테인먼트(최예나), 언코어(클로즈 유어 아이즈) 제공

걸그룹 리센느부터 최고 주가의 신인 그룹 알파드라이브원까지 대세 아티스트들이 한자리에 모인다.

21일 더팩트 뮤직 어워즈(THE FACT MUSIC AWARDS 조직위원회에 따르면 리센느(RESCENE), 싸이커스(xikers), 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE), 에반(EVAN), 최예나, 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)가 2026 TMA에 출연한다.

올해 온·오프라인을 통틀어 가장 뜨거운 신드롬을 일으킨 리센느는 데뷔 후 처음으로 TMA에 입성한다. 올해 가장 핫한 대세 아이콘으로 급부상한 리센느는 2024년 발매한 'LOVE ATTACK(러브 어택)'이 최근 역주행에 성공하며 발매 2년 만에 음원 차트 정상에 올랐고, 지난 8일 발매한 리메이크 싱글 'Pretty Girl(프리티 걸)'을 통해 데뷔 후 최초로 음악방송 1위를 차지했다.

싸이커스는 지난 5월 발표한 미니 7집 'ROUTE ZERO : The ORA(루트 제로 : 디 오라)'로 36만 장 이상의 초동 판매량을 기록하며 새롭게 커리어 하이를 경신했다. 또한 앨범 발매와 동시에 국내외 주요 음원 차트 상위권을 휩쓰는 등 세계가 주목하는 K-팝 그룹다운 존재감을 발산하고 있다.

Mnet 서바이벌 오디션 '보이즈 II 플래닛'을 통해 결성된 보이그룹 알파드라이브원은 지난 1월 발표한 미니 1집 'EUPHORIA(유포리아)'로 가요계에 정식 데뷔했다. 타이틀곡 'FREAK ALARM(프릭 알람)'으로 지상파 3사 포함 음악방송 4관왕을 달성하는 저력을 발휘했다. 뿐만 아니라 144만 장 이상의 초동 판매량을 기록하며 역대 K-POP 그룹 데뷔 앨범 초동 랭킹 2위에 오르는 등 올해 최고의 루키다운 활약을 펼쳤다.

지난달 데뷔 싱글 'RIDE OR DIE(라이드 오어 다이)'를 발매하며 솔로 아티스트로 첫발을 내디딘 에반은 발매 직후 국내외 주요 음원 차트 1위를 휩쓸었고, 뮤직비디오는 공개 약 44시간 만에 유튜브 조회 수 1000만 회를 돌파하는 등 홀로서기에 성공했다.



최예나는 '캐치 캐치' 챌린지 열풍을 일으키며 숏폼을 후끈 달궜다. '캐치 캐치'는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 월간 리스너 약 578만 명 이상을 기록하며 4세대 솔로 가수의 노래 중 최고 기록을 달성했다.

클로즈 유어 아이즈는 지난 4월 디지털 싱글 'OVEREXPOSED(오버익스포즈드)'로 컴백해 타이틀곡 'POSE(포즈)'가 미국 빌보드 평론가 선정 '2026 상반기 베스트 K-POP 25선'에 이름을 올리며 글로벌 팬들에게 많은 사랑을 받았다.

2026 TMA는 오는 9월 19일 부산아시아드주경기장에서 열린다. 앞서 1차 라인업에는 아이딧(IDID), 에이티즈(ATEEZ), 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT), 코르티스(CORTIS), 키키(KiiiKiii), 트리플에스(tripleS)가 포함됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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