트와이스 지효, 파격 의상도 완벽 소화…글로벌 팬 사로잡은 독보적 아우라 [스타★샷]

사진 = 지효 SNS 계정

트와이스 지효가 건강미 넘치는 비주얼과 매혹적인 분위기로 독보적인 존재감을 드러냈다.

지효는 최근 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다,

공개된 사진속 지효는 큐빅 장식이 돋보이는 홀터넥 스타일의 무대 의상에 미니 스커트를 매치해 세련되면서도 강렬한 분위기를 연출했다. 건강하게 그을린 피부와 탄탄한 복근, 균형 잡힌 보디라인이 어우러져 감탄을 자아냈으며, 올림머리 스타일과 자연스럽게 흘러내린 옆머리가 시크한 매력을 더했다.

사진 = 지효 SNS 계정

또 감각적인 소품을 활용해 포즈를 취한 모습에서는 자신감 넘치는 눈빛과 압도적인 아우라가 느껴지며 글로벌 스타다운 카리스마를 발산했다.

한편 지효가 속한 트와이스는 지난 10일부터 12일까지 사흘간 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 앙코르 공연을 성공적으로 마쳤다. 전 회차 전석 매진을 기록한 이번 공연을 통해 전 세계 팬들과 호흡하며 글로벌 톱 걸그룹의 위상을 다시 한번 입증했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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