현대차그룹, 글로벌 V2X 서비스 통합…하나은행 적금도 출시

현대자동차그룹이 전기차 배터리를 에너지원으로 활용하는 V2X 서비스를 ‘올데이에너지(AllDayEnergy)’로 통합한다.

현대차그룹은 글로벌 V2X 통합 브랜드 올데이에너지를 출범하고, 하나은행과 연계한 ‘올데이에너지 내맘적금’을 출시한다고 21일 밝혔다.

V2X는 전기차 배터리와 전력망을 양방향으로 연결하는 기술이다. 전기요금이 낮은 시간대에 차량을 충전한 뒤 필요할 때 가정이나 전력망에 전기를 공급해 충전 비용을 낮추거나 추가 수익을 얻을 수 있다.

현대차그룹은 국내 제주도에서 전기차 전력을 전력망에 공급하는 V2G 서비스를 실증하고 있다. 미국에서는 재난 발생 시 차량 배터리를 가정용 비상전력으로 사용하는 V2H 서비스를 제공하고 있으며, 네덜란드에서는 전기요금에 따라 충전 속도를 조절하는 스마트 충전 서비스를 운영 중이다.

현대차그룹은 지역별로 운영해 온 관련 서비스를 올데이에너지로 통합하고 영국을 시작으로 주요 국가에 순차적으로 확대할 계획이다. 서비스는 현대차그룹 각 브랜드의 차량 애플리케이션을 통해 제공된다.

하나은행과 출시하는 올데이에너지 내맘적금은 월 납입액 50만원 이하, 계약기간 6개월 상품이다. 신규 가입자 5000명에게 기본금리 연 2.0%와 우대금리를 합쳐 최고 연 4.5% 금리를 제공한다. 가입 고객에게는 쏘카 전기차 할인 쿠폰 등을 지급한다.

현대차그룹 관계자는 “지역별 V2X 서비스를 하나의 브랜드로 통합해 고객 경험을 높이고 관련 서비스의 대중화를 추진할 것”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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