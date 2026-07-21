'컴백 D-2' 원팩트, '하이틴+자유분방' 감성…신곡 'U so hot' MV 티저 오픈

그룹 ONE PACT(원팩트)의 신곡 분위기를 엿볼 수 있는 뮤직비디오 티저가 공개됐다.

소속사 아르마다이엔티는 20일 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 원팩트의 새 디지털 싱글 'TUNED IN(튠드 인)' 타이틀 곡인 'U so hot(유 쏘 핫)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

영상은 아날로그 캠코더로 직접 촬영한 듯한 레트로하고 빈티지한 화면 연출이 돋보인다. 멤버들은 길거리, 편의점, 지하철역, 그리고 포스터로 가득 찬 아지트 등 다양한 공간을 누비며 장난을 치고 서로를 촬영한다.

스케이트보드와 농구공 등 스포티한 소품을 활용하거나 볼록거울 앞에서 포즈를 취하는 등 꾸밈없이 자유분방한 에너지를 내뿜는다. 강렬한 레드 헤어로 변신한 예담이 캠코더를 들고 렌즈를 응시하는 장면과 블랙 레더 재킷으로 거친 매력을 발산하는 종우 등 앞서 예고했던 5인 5색의 힙한 스트릿 스타일링이 영상 속 역동적인 무빙과 어우러졌다.

오는 23일 발매하는 'TUNED IN'은 원팩트가 지난 2월 발매한 첫 번째 EP '1'ONLY(원앤온리)' 이후 5개월 만에 선보이는 신보다. 주파수를 맞추듯 서로의 바이브에 스며들고, 지금 이 순간에 몰입되는 에너지를 담았다는 의미를 지닌다. 1990년대 미국 하이틴 팝스타를 연상시키는 의상과 콘셉트로 빈티지한 무드와 트렌디한 사운드를 조화롭게 녹여냈다. 멤버 태그가 전곡을 프로듀싱하고 제이창이 작사에 참여해 원팩트만의 음악 세계를 확고히 했다.

청량한 신디사이저 사운드 위로 한눈에 반한 상대를 향한 솔직한 감정을 위트 있게 풀어낸 디지코어 장르의 'U so hot(유 쏘 핫)'과 이름조차 모르는 상대에게 단숨에 빠져드는 몽환적인 감정선을 캐치하게 그려낸 팝 댄스곡 'Whts yo name(왓츠 요 네임)'이 수록됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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