키스오브라이프, 'SWEAT' 컴백 카운트다운…프로모션 일정 공개

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KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 한여름 감성을 담은 컴백 예열에 나섰다. 신보 프로모션 일정을 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운을 시작한 가운데, 다채로운 콘텐츠를 통해 새 싱글 'SWEAT'의 콘셉트를 순차적으로 선보일 예정이다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 21일 공식 SNS를 통해 세 번째 싱글 'SWEAT'의 프로모션 타임테이블 영상을 공개했다. 컴백을 앞두고 다양한 티징 콘텐츠 일정을 알리며 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.

이번 타임테이블은 태양을 연상시키는 강렬한 오렌지 컬러와 시원한 블루 컬러를 조화롭게 활용해 여름 분위기를 강조했다. 여기에 수영복, 선탠크림, 서핑보드, 얼음, 선풍기, 빙수 등 계절을 상징하는 오브제를 배치해 신보가 담아낼 청량한 무드를 직관적으로 표현했다.

공개된 일정에 따르면 KISS OF LIFE는 다양한 버전의 콘셉트 포토를 시작으로 멤버들의 매력을 담아낸 'OVERHEAT', 앨범의 메시지를 녹여낸 'SWEAT EQUITY' 영상, 비주얼라이저, 뮤직비디오 티저 등을 차례로 선보인다. 이후 뮤직비디오 본편과 함께 신곡의 음악과 퍼포먼스를 공개하며 올여름만의 특별한 감성을 전할 계획이다.

데뷔 이후 개성 있는 음악과 자신들만의 퍼포먼스로 존재감을 각인시켜 온 KISS OF LIFE가 이번 'SWEAT'을 통해 어떤 새로운 매력과 메시지를 선보일지 관심이 모인다.

한편 KISS OF LIFE의 세 번째 싱글 'SWEAT'은 오는 8월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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