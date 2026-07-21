제니, 페스티벌 입소문 탄 ‘레스 댄 어 러버’ 24일 공개

글로벌 페스티벌 무대에서 먼저 공개돼 화제를 모은 제니의 신곡이 베일을 벗는다. 공연 현장에서 뜨거운 반응을 얻었던 레스 댄 어 러버(Less than a Lover)가 정식 음원으로 발매되며, 제니는 올여름 글로벌 음악 시장을 다시 한번 겨냥한다.

소속사 OA엔터테인먼트는 21일 공식 SNS를 통해 제니가 오는 24일 오후 1시 국내외 주요 음원사이트에서 새 싱글 레스 댄 어 러버를 공개한다고 밝혔다. 이와 함께 신곡의 분위기를 담은 티저 이미지도 공개해 팬들의 기대감을 높였다.

공개된 티저에는 트럭 창문 너머로 펼쳐진 자연 풍경과 그 속에 자리한 제니의 모습이 담겼다. 한 편의 로드무비를 연상시키는 감각적인 연출과 여름의 청량하면서도 여유로운 분위기가 어우러져 신곡이 들려줄 감성을 짐작하게 했다.

이번 신곡은 제니가 음악 작업 전반에 적극 참여했다는 점에서도 눈길을 끈다. 작사와 곡 작업은 물론 뮤직비디오 연출에도 직접 참여하며 자신만의 음악적 색채와 감성을 더욱 진하게 녹여냈다. 퍼포먼스 중심의 무대와는 또 다른 매력을 담아낸 결과물이 될 것으로 기대를 모은다.

레스 댄 어 러버는 정식 발매 전부터 해외 음악 팬들 사이에서 큰 관심을 받아왔다. 제니는 미국 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2026을 시작으로 덴마크 로스킬데 페스티벌, 폴란드 오프너 페스티벌, 스페인 매드 쿨 페스티벌 등 세계적인 음악 축제에서 신곡 무대를 먼저 선보였다.

공연 직후 현장 영상은 틱톡과 릴스 등 숏폼 플랫폼을 중심으로 빠르게 확산됐고, 팬들은 정식 음원 발매를 꾸준히 요청했다. 무대에서 먼저 입소문을 탄 곡이 팬들의 기대 속에 정식 발매로 이어졌다는 점에서 더욱 의미를 더한다.

신곡은 로파이한 기타 사운드와 빈티지한 전자 키보드가 조화를 이루며 몽환적이고 나른한 분위기를 완성한다. 여기에 한층 깊어진 제니의 보컬이 어우러져 기존의 강렬한 퍼포먼스 중심 음악과는 또 다른 감성을 선사할 예정이다.

제니는 선공개 무대만으로도 각종 SNS 트렌드를 장악하며 솔로 아티스트로서의 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다. 정식 음원 공개 이후 글로벌 차트에서 어떤 성과를 거둘지, 올여름을 대표하는 서머송으로 자리매김할 수 있을지에도 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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