김혜준, 각성한 정지안으로 컴백…‘킬러들의 쇼핑몰2’ 액션 진화

김혜준이 한층 강해진 정지안으로 돌아온다. ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’에서 생존자를 넘어 쇼핑몰의 새로운 리더가 된 정지안으로 분해 더욱 강렬해진 액션과 깊어진 감정 연기를 선보일 예정이다.

오는 22일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 킬러들의 쇼핑몰 시즌2는 혹독한 인수인계를 마친 뒤 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 정지안이 살아 돌아온 진만과 함께 글로벌 조직 바빌론에 맞서 반격에 나서는 스타일리시 액션 시리즈다. 김혜준은 시즌1에 이어 정지안 역을 맡아 극을 이끈다.

이번 시즌의 핵심은 정지안의 성장이다. 시즌1에서 예기치 못한 위기 속 생존을 위해 고군분투했다면, 시즌2에서는 스스로 운명을 개척하며 더욱 단단해진 모습으로 돌아온다. 위기를 피하지 않고 정면 돌파하는 정지안의 변화가 이야기의 중심축이 될 전망이다.

정지안은 더 이상 누군가의 보호를 받는 인물이 아니다. 숱한 위기를 겪으며 익힌 생존 감각을 바탕으로 쇼핑몰을 이끌고, 한층 냉철하고 강인한 리더로 변모한다. 날카로운 판단력과 흔들림 없는 눈빛으로 이전보다 한층 성장한 면모를 보여줄 예정이다.

한층 업그레이드된 연기를 선보인다. 김혜준은 총기 액션과 맨몸 액션 등 스케일을 키운 액션은 물론, 극한의 상황 속에서 흔들리는 인물의 감정선까지 섬세하게 그려내며 캐릭터의 입체감을 더할 것으로 기대를 모은다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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