이준영, 국방의 의무 위해 잠시 안녕…21일 육군 현역 입대

이준영. 빌리언스 제공

배우 이준영이 국방의 의무를 위해 잠시 팬들 곁을 떠난다.

이준영은 21일 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 현역으로 복무한다. 입소 당일 별도의 공식 행사는 진행되지 않는다.

앞서 이준영은 지난달 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 자필 편지를 공개하며 입대 소식을 직접 알렸다.

그는 "직접 말씀드리는 것이 좋을 것 같아 이렇게 글을 남기게 됐다. 오는 7월 21일에 입대한다"며 "입대 날짜를 알기 전까지는 '뭐, 별거 있나. 그냥 가는 거지'라고 생각했는데, 막상 날짜를 받아두고 나니 오랜만에 생각이 많아지더라"고 털어놨다.

이어 "건강하게, 그리고 저답게 잘 다녀오겠다"며 "다시 인사드리는 날까지 모두 건강하시고, 각자의 자리에서 행복하고 의미 있는 시간을 보내시길 진심으로 소망한다. 늘 아껴주시고 응원해 주셔서 감사하다"고 팬들에게 감사 인사를 전했다.

한편 이준영은 2014년 그룹 유키스 멤버로 데뷔한 뒤 연기 활동으로 영역을 넓혔다. 웹드라마 '이상한 나라의 특별식사'를 시작으로 '부암동 복수자들', 'D.P.', '마스크걸', '로얄로더', '폭싹 속았수다', '약한영웅 Class 2', '신입사원 강회장' 등 다양한 작품에 출연하며 배우로서 입지를 다졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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