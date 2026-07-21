박지성 “소수 아닌 폭넓은 의견 반영”… 축구협회장 선거 개편 임박

박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장이 20일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 사무동에서 'K-축구혁신위원회 3차 회의'를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 사진=뉴시스

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대한축구협회장 선거 개정이 조만간 이뤄진다. 선거인단이 대폭 늘어날 전망이다.

박지성 K-축구 혁신위원장은 20일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 2층 대회의실에서 3차 회의를 마친 뒤 “지난 회의 시 합리적인 회장선거 개편안을 만들기 위한 사전 기반으로 필요하다고 논의됐던 대한체육회 정관과 회원종목단체 규정 1단계 개정이 일정대로 진행돼 이번 주 중 완료될 예정”이라고 전했다.

이어 “2단계로 현재 300명 이내 간선제로 규정하고 있는 ‘회원종목단체 규정’을 대한체육회에서 조속히 개정하기로 합의했다”며 “또한 오늘 축구협회에서도 이러한 체육회 개정안에 부합하는 선거인단 개편 검토안을 마련해 와서 함께 토론했다. 차기 회의 시 보완안을 함께 논의하기로 했다”고 설명했다. 이어 “가장 중요한 기준은 국민 신뢰를 얻을 수 있는 공정성과 대표성, 그리고 실현 가능성이 될 것”이라고 덧붙였다.

대한체육회는 지난 16일 2026년도 임시대의원총회를 열고 정관 제24조 ‘회장의 선출’ 제2항의 ‘선거운영위원회의 추첨’ 절차를 폐지하기로 했다. 아울러 회장선출기구(선거인단)를 구성하는 범위를 확대하는 정관 개정안을 만장일치로 의결했다.

이번 정관 개정으로 인정단체를 제외한 회원종목단체의 임원, 대의원, 체육회 등록 시스템에 등록된 경기인을 모두 선거인단에 포함할 수 있게 됐다. 직선제 총회는 문화체육관광부에서 승인 예정이다. 축구협회가 회장 궐위 시 60일 이내 신임 회장 선거 선출 기한을 연장하는 개정안도 이날 스포츠공정위원회에서 의결하고 21일이나 22일 이사회 의결이 있을 예정이다.

박 위원장은 선거인단 선정 변화에 대해 “선거인단이 늘어나게 되면 (추첨으로 인한 불안 요소가) 어느 정도 해소될 부분이라고 생각한다. 소수의 사람이 모여서 어떤 한 사람을 밀어줄 수 있는 구조가 되진 않을 것”이라고 했다. 이어 “결과적으로 좀 더 광범위하게 많은 사람의 의견을 반영할 수 있는 선거를 만들고 그 안에서 회장이 나와 잘 끌어나가는 토대를 마련하는 게 가장 중요하다”고 답했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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