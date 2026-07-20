미자 “새벽에 119 왔다”…전성애 화장실 낙상 사고 ‘아찔’

사진 = 미자 SNS 계정

개그우먼 미자가 모친인 배우 전성애의 화장실 낙상 사고를 전하며 아찔했던 당시 상황을 전했다.

미자는 20일 자신의 SNS에 “모두 욕실조심하셔요. 어제 새벽 저희 집에 119오고 난리가 났었어요”라며 글을 올렸다.

이어 “이제야 웃으며 얘기할 수 있지만 엄니가 머리감다가 뒤로 미끄러져서 세면대에 머리를 꽝.. 화장실바닥에 쓰러져서 못 일어났다”고 사고 당시를 설명했다.

사진 = 미자 SNS 계정

또 “다행히 CT결과 머리속은 괜찮다고하는데 주먹만한 혹이.. 많이 울고 많이 놀랐던 밤이었다”며 “엄마한테 잘못한 일들만 주마등처럼 스쳐 지나갔다”고 털어놨다.

그러면서 “119분들. 응급실 선생님들 정말 너무 감사했다”고 전하며 안도의 마음과 함께 감사의 뜻을 밝혔다.

소식을 접한 팬들은 “어머니 지금은 괜찮으시죠?”, “큰일 날 뻔했네요. 정말 다행입니다”, “많이 놀라셨겠어요. 항상 건강 조심하세요” 등의 댓글을 남기며 전성애의 쾌유를 응원했다.

한편 미자는 성우 겸 배우 장광과 배우 전성애의 딸로, 방송과 SNS를 통해 활발한 활동을 이어가고 있다. 2022년 코미디언 김태현과 결혼해 많은 축하를 받은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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