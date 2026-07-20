후라도 공백, 빠르게 메운다…삼성, 단기 대체 보스 영입

사진=삼성라이온즈 제공

프로야구 삼성이 단기 대체 외국인 투수로 오스틴 보스를 영입했다. 15만 달러 조건이다.

보스는 미국 출신으로, 키 188㎝, 몸무게 97kg의 체격을 갖춘 오른손 투수다. 과거 미국 메이저리그(MLB)에서 뛰었다. 통산 210경기에서 17승20패 평균자책점 4.84 등을 기록했다. 이닝 당 출루허용률(WHIP) 1.37을 보였다. 트리플A 통산 99경기에선 18승33패 평균자책점 4.22, WHIP 1.36의 성적을 남겼다.

일본프로야구(NPB) 경험도 있다. 지난 시즌 지바 롯데에서 125이닝을 던지며 3승9패, 평균자책점 3.96, WHIP 1.25 등을 마크했다. 올해는 미국서 시카고, 토론토, 미네소타, 텍사스 등을 거친 바 있다.

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묵직한 구위와 다양한 구정이 강점이다. 빅리그서 통산 9이닝 당 탈삼진 8.4개, 9이닝 당 볼넷 3.3개를 기록한 바 있다. 이미 국내에서 메디컬테스트를 마친 상황. 조만간 팀 선발 로테이션에 합류할 예정이다.

계약을 마친 보스는 “NPB에서 뛰었기 때문에 아시아리그 스타일을 어느 정도 알고 있다. 물론 약간 다른 측면이 있을 것도 같은데 여러 면에서 기대된다”고 입단 소감을 밝혔다. 이어 “팬들을 위해 좋은 결과를 내고 싶다”고 덧붙였다.

한편, 1선발 후라도는 후반기 시작과 동시에 부상으로 전력에서 이탈했다. 검진 결과 오른쪽 어깨 근막 손상과 극하근 염증 진단을 받았다. 후라도는 울 시즌 17경기서 107이닝을 소화하며 5승1패 평균자책점 3.11를 마크했다. 보스가 공백을 메워줄 수 있을지 귀추가 주목된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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