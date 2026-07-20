아이유, 귀 상태 악화에 활동 제동…전국투어·정규 6집 결국 연기

가수 겸 배우 아이유. 사진 = 뉴시스

가수 겸 배우 아이유가 이관개방증 증세 악화로 고양 콘서트와 정규 6집 발매 일정을 연기했다.

소속사 이담(EDAM)엔터테인먼트는 20일 “아이유의 최근 귀 상태가 공연을 진행하기에는 무리가 있다고 판단했다”며 “건강을 최우선으로 고려해 9월 고양 스타디움 공연을 포함한 이후 공연 일정과 정규 6집 앨범 일정을 조정하기로 결정했다”고 밝혔다.

아이유는 이날 팬 소통 플랫폼 ‘베리즈’를 통해 고질적으로 앓아온 이관개방증 증세가 최근 악화했다고 직접 전했다. 이관개방증은 평소 닫혀 있어야 하는 이관이 비정상적으로 열리면서 자신의 목소리나 호흡 소리가 크게 들리는 질환이다.

그는 “최근에는 며칠 내내 밤낮으로 증상이 이어지고, 노래할 때 제 컨디션을 찾기 어려워지는 일이 반복됐다”며 “스튜디오 녹음에서는 나름의 요령을 찾아 앨범 작업을 마쳤지만, 활동 반경이 크고 땀을 많이 흘리는 콘서트는 당분간 무리라는 전문가들의 의견을 들었다”고 설명했다.

아이유는 당초 오는 9월 고양 공연을 시작으로 전국투어를 진행할 예정이었다. 이후 공식 팬클럽 유애나 9기와 함께 전국 각지를 찾는 일정도 준비했지만, 귀 상태가 호전되지 않으면서 공연 일정을 전면 연기하게 됐다.

공연과 함께 준비했던 정규 6집 발매 일정도 미뤄진다. 아이유는 “공연과 투어가 메인 프로모션이었던 만큼 투어와 떼려야 뗄 수 없는 앨범”이라며 “부득이하게 발매 시기도 조금 미뤄야 할 것 같다”고 밝혔다.

새 앨범은 이미 여러 곡의 믹싱 작업과 재킷 촬영까지 마친 상태다. 아이유는 “새로운 장르와 작업진, 다양한 이야기를 담은 앨범”이라며 “마음에 드는 앨범이 나온 것 같다. 일정이 없어지는 것이 아니라 몇 개월 정도 미뤄지는 것”이라고 덧붙였다.

소속사는 현재 증상이 일상생활에 큰 지장을 주는 수준은 아니라고 설명했다. 아이유 역시 “고통이 있거나 일상생활이 불가능한 병은 아니다”라며 “가수로서 최상의 상태로 관객에게 공연을 보여주기 어렵다는 판단으로 내린 결정이니 많이 아픈 것은 아닌지 걱정하지 않아도 된다”고 전했다.

아이유는 치료와 회복에 집중한 뒤 늦어도 2027년 초에는 팬들과 다시 만날 계획이다. 소속사는 “아이유가 건강한 모습으로 팬들을 만날 수 있도록 회복을 지원하겠다”며 변경된 공연 및 앨범 일정은 추후 공식 안내하겠다고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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