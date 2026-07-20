텐, 방콕 달군 10주년 콘서트…“평생 잊지 못할 추억”

사진제공 = 일리멘트(ILLIMNT)

데뷔 10주년을 맞은 가수 텐(TEN)이 태국에서 기념 콘서트를 열고 현지 팬들과 특별한 시간을 완성했다.

텐은 지난 17일부터 19일까지 태국 방콕에서 ‘TEN:CORE0110 | 10th Anniversary Concert(텐:코어0110 | 텐스 애니버서리 콘서트)’를 열었다.

텐은 솔로 가수 출발을 알렸던 ‘Nightwalker(나이트워커)’로 포문을 연 뒤 ‘ON TEN(온 텐)’, ‘Birthday(버스데이)’, ‘Shadow(섀도)’로 강렬한 퍼포먼스를 펼쳤다. 이어 ‘Dangerous(데인저러스)’와 ‘Enough For Me(이너프 포 미)’, ‘Water(워터)’ 등 그루비한 매력이 묻어나는 무대도 잇달아 선보였다.

사진제공 = 일리멘트(ILLIMNT)

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‘New Heroes(뉴 히어로즈)’, ‘Butterfly(버터플라이)’, ‘Lie With You(라이 위드 유)’ 등 섬세한 보컬이 돋보이는 어쿠스틱 섹션으로 분위기를 전환했다. 또 ‘BAMBOLA(밤볼라)’, ‘Sweet As Sin(스위트 애즈 신)’, ‘STUNNER(스터너)’ 등 그동안의 음악 세계를 총망라했다.

태국 현지 아티스트 또한 게스트로 출격했다. 누뉴(NuNew)를 비롯해 PiXXiE(픽시), 논 타논(NONT TANONT), 제프 사투르(Jeff Satur), 피피 끄릿(PP Krit) 등 여러 아티스트가 텐과 컬래버레이션 무대를 선보였다.

텐은 마지막 회차 공연 말미에는 스페셜 싱글 ‘If You Don’t Mean It(이프 유 돈트 민 잇)’ 무대를 깜짝 선공개했다. 오는 9월 발매 예정인 새 싱글 ‘OUTWEST(아웃웨스트)’의 트레일러까지 오픈하며 기대감을 더욱 끌어올렸다.

텐은 “지난 3일 동안 저의 새로운 시작을 함께해 주시고, 제가 태어나고 자란 고향에서 10주년을 함께 축하해 주셔서 진심으로 감사하다”며 “여러분의 사랑과 응원, 그리고 함께해 주신 모든 순간 덕분에 이번 공연은 평생 잊지 못할 소중한 추억이 됐다”고 소감을 전했다.

이어 “저는 앞으로도 우리 모두 함께 불가능을 가능으로 만들고, 더 많은 잊지 못할 추억을 만들어 갈 수 있다고 믿는다. 이번 새로운 여정이 우리를 어디로 이끌어 줄지 정말 기대된다”고 덧붙였다.

10주년 콘서트를 성료한 텐은 오는 27일 스페셜 싱글 ‘If You Don’t Mean It’을 발매한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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