금호타이어 후원팀, 슈퍼레이스 4라운드 포디엄 석권

금호타이어가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀과 준피티드 레이싱팀이 지난 18일 강원 인제 스피디움에서 열린 ‘2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십’ 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 4라운드에서 1~3위를 차지했다.

금호 SL모터스포츠팀 이창욱이 우승했고 준피티드 레이싱팀 황진우가 2위, 금호 SL모터스포츠팀 이정우가 3위에 올랐다.

이창욱은 예선 1위에 이어 결승에서도 가장 먼저 결승선을 통과하며 폴 투 윈을 기록했다. 개막 이후 4경기 연속 폴 투 윈이다. 1~3라운드에 이어 이번 경기에서도 가장 빠른 랩타임을 기록했다. 황진우는 시즌 개인 최고 성적인 2위를 기록했다.

금호타이어 장착 차량은 예선에서 1~4위, 결승에서 1~6위를 차지했다. 이날 경기는 폭우로 젖은 노면에서 진행됐으며 참가 차량에는 금호타이어의 웨트 타이어 ‘엑스타 W701’이 장착됐다.

금호타이어는 국내외 모터스포츠 대회 참가와 타이어 공급을 확대하며 고성능 타이어 기술 개발을 이어가고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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