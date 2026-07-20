메르세데스-AMG F1팀 키미 안토넬리, F1 벨기에 그랑프리 우승

Formel 1 - Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, Großer Preis von Belgien 2026. Kimi Antonelli Formula One - Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, 2026 Belgian GP. Kimi Antonelli

메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 드라이버 키미 안토넬리가 지난 19일 열린 2026 포뮬러원(F1) 벨기에 그랑프리에서 우승했다.

안토넬리는 전날 퀄리파잉에서 1분44초361로 폴 포지션을 차지한 데 이어 결승에서 1시간24분42초479의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다.

이번 우승으로 안토넬리는 시즌 6승을 기록했다. 드라이버 챔피언십에서는 204점으로 선두를 유지하며 2위와의 격차를 45점으로 벌렸다.

메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀도 컨스트럭터 챔피언십에서 358점으로 선두를 지켰다.

키미 안토넬리는 “치열한 접전 끝에 우승을 차지하게 돼 기쁘다”며, “시즌이 끝날 때까지 다른 팀들과의 경쟁 속에서 한 경기 한 경기 최선을 다해 좋은 성적을 내며 포인트를 쌓을 수 있도록 하겠다”고 전했다. 한편 메르세데스-AMG 페트로나스 F1팀은 여름 휴식기 전 마지막 레이스가 펼쳐지는 헝가리 부다페스트로 향하며 대회는 오는 24일부터 열린다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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