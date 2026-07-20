82메이저, 데뷔 첫 팬콘서트 성료…걸그룹까지 섭렵한 커버 퍼레이드

[사진=그레이트엠엔터테인먼트 제공]

그룹 82메이저(82MAJOR)가 다채로운 구성으로 준비한 데뷔 첫 팬콘서트를 성료하며 팬들에게 특별한 추억을 선물했다.



82메이저는 지난 18일과 19일 서울 엑스칼라에서 데뷔 첫 팬콘서트 '2026 82메이저 팬콘서트 82 오피스 : 베케이션'(2026 82MAJOR FAN-CONCERT 82 Office : Vacation)을 열었다.

이번 팬콘서트 주제는 바쁜 일상을 벗어난 직장인들의 여름휴가로 꾸며졌다. 82메이저는 오피스 출근 퍼포먼스를 시작으로 대표곡 무대를 연이어 선보였다.

게임 코너에서는 결재 올리기, 릴레이 한컴 타자, 일심동체 동작 리듬 게임 등 직장인 콘셉트에 맞춘 게임이 진행됐다. 멤버들은 객석을 누비며 팬들로부터 필요한 물품을 찾아오는 미션을 수행하는가 하면, 팬들의 요청 사항과 사연을 소개하기도 했다.

커버 무대도 돋보였다. 틴탑의 '향수 뿌리지마'와 세븐틴의 '예쁘다'를 소화하며 팬들의 환호를 불렀다. 유닛 무대에서는 남성모·조성일·황성빈이 트와이스의 'Dance The Night Away'(댄스 더 나이트 어웨이), 박석준·윤예찬·김도균이 레드벨벳의 '빨간 맛'을 커버하며 걸그룹 댄스 퍼포먼스까지 섭렵했다.



이어 'CAGE'(케이지), '트로피(TROPHY)', 'Need That Bass'(니드 댓 베이스)로 분위기를 반전시키며 강렬한 힙합 감성을 선사했다.

최근 미니 5집 'FEELM'(필름)을 발매하며 자체 최고 초동 판매량을 달성하는 등 성과를 거둔 82메이저는 오는 8월 2일 마카오 브로드웨이 시어터에서 팬콘서트를 개최하며 글로벌 행보를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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