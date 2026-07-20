‘솔로지옥5’ 최미나수, 비키니 입고 과감한 매력…군살 없는 보디라인 [스타★샷]

사진 = 최미나수 SNS 계정

‘솔로지옥5’ 출신 최미나수가 건강미 넘치는 근황을 공개했다.

최미나수는 지난 19일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 최미나수는 화이트 비키니를 착용한 채 여유롭게 포즈를 취하고 있다. 172cm의 큰 키와 건강하게 그을린 구릿빛 피부, 군살 하나 없는 탄탄한 보디라인이 시선을 사로잡았다.

특히 늘씬한 각선미와 균형 잡힌 몸매가 돋보였으며, 자연스러운 미소와 자신감 넘치는 분위기가 어우러져 한층 더 매력적인 비주얼을 완성했다.

한편 최미나수는 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’를 통해 얼굴을 알렸다. 최근 초록뱀엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 본격적인 연예 활동에 나섰으며, tvN 예능 ‘킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁’에 출연하는 등 활발한 행보를 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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