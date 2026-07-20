지커코리아, 7X 사전예약 프로모션 8월 23일까지 연장

지커코리아가 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘7X’의 사전예약 프로모션을 8월 23일까지 연장한다고 밝혔다.

지커코리아는 지난 6월 5일부터 전국 주요 전시장에서 7X 사전예약을 진행하고 있다. 국내에는 프로 후륜구동, 맥스 후륜구동, 울트라 사륜구동 등 3개 트림이 출시된다.

7X는 사전예약 시작 약 한 달 만에 계약 1000대를 넘어섰다. 회사는 국내 출시 전부터 이어진 고객 관심을 반영해 기존 프로모션 운영 기간을 한 달가량 연장하기로 했다.

최상위 울트라 트림은 듀얼모터를 탑재해 최고출력 645마력, 최대토크 72.4㎏·m를 발휘한다. 기후에너지환경부 상온 복합 인증 기준 1회 충전 주행거리는 440㎞다. 맥스 트림의 1회 충전 주행거리는 483㎞다.

프로 트림 사전예약 고객에게는 지커 사운드 프로 오디오 시스템과 1열 마사지·통풍 시트로 구성된 프리미엄 컴포트 패키지 할인 혜택을 제공한다.

맥스와 울트라 트림에는 냉온장고 옵션을 무상 제공한다. 스타게이트 라이팅이나 오토 도어 옵션을 선택하면 추가 할인도 적용한다.

프로모션 기간 7X를 예약한 고객 가운데 4명은 추첨을 통해 오는 8월 뉴질랜드 퀸스타운에서 열리는 ‘지커 온 아이스’ 행사에 초청한다.

행사는 퀸스타운 인근 서던 헤미스피어 프로빙 그라운드에서 2박 3일 일정으로 진행된다. 참가자는 설원과 빙판에서 7X를 비롯해 7GT, 8X, 9X 등 지커 차량을 체험할 수 있다.

초청 고객에게는 왕복 항공권과 현지 숙박을 제공한다. 동반인 참가에 필요한 항공료와 참가비 등은 고객이 부담해야 한다.

지커코리아 관계자는 “7X 사전예약이 이어지고 있는 만큼 고객 체험 기회를 확대하기 위해 프로모션 기간을 연장했다”며 “향후에도 국내 고객을 대상으로 다양한 행사와 혜택을 마련할 계획”이라고 말했다.

지커코리아는 연내 국내 판매 네트워크를 14곳까지 확대할 예정이다. 제주도를 포함한 전국 11곳에는 서비스센터를 구축할 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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