키스오브라이프, 올해도 서머퀸…'스웨트'

걸그룹 '키스오브라이프(KISS OF LIFE·키오프)'가 4개월 만에 신곡을 낸다.

20일 소속사 S2엔터테인먼트에 따르면, 키스오브라이프는 오는 8월4일 오후 6시 세 번째 싱글 '스웨트(SWEAT)'를 발매한다. 지난 4월 발표한 '후 이즈 시(Who is she)' 이후 4개월 만의 신보다.

S2엔터는 이날 공식 소셜 미디어를 통해 연습실에서 땀 흘리는 멤버들의 모습을 담은 프리뷰 영상과 스포일러 영상 등을 공개하며 컴백 분위기를 끌어올렸다.

이번 앨범 '스웨트'는 '번(BURN)', '히트(HEAT)', '포카 앨범' 등 총 세 가지 버전으로 제작된다. 이날 오후부터 각종 온라인 음반 사이트를 통해 예약 판매를 시작했다.

앞서 '스티키(Sticky)' 등을 통해 '서머퀸'으로 부각된 키스오브라이프는 이번 신보에서 직관적인 키워드인 '스웨트'를 내세워 고유의 자유롭고 당당한 에너지와 진정성 있는 퍼포먼스를 예고했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]