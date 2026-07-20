“동음이의어 6개로 풀어낸 메시지”…WayV(웨이션브이), 8월 10일 신보 ‘Vision Wings’ 컴백

그룹 WayV(웨이션브이)가 오는 8월 새 미니앨범을 발매하고 활동에 나선다.

WayV의 여덟 번째 미니앨범 ‘Vision Wings’(비전 윙스)는 지난해 12월 발매된 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’ 이후 약 8개월 만에 선보이는 신보다.

이번 앨범에는 타이틀곡 ‘鸢 (Vision Wings)’의 중국어 및 영어 버전을 비롯해 다양한 장르의 총 7곡이 수록된다. 전곡 음원은 오는 8월 10일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 정식 공개된다.

특히 이번 앨범은 ‘鸢(솔개)’, ‘源(근원)’, ‘圆(완전함)’, ‘元(시작)’, ‘愿(소원)’, ‘园(낙원)’ 등 발음은 같지만 서로 다른 의미를 지닌 중국어 단어들을 각 수록곡의 핵심 키워드로 활용했다. 이를 통해 WayV를 움직이게 하는 본질적인 힘에 대한 메시지를 유기적으로 연결해 완성도를 높였다.

앞서 WayV는 전작 ‘白色定格 (Eternal White)’로 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 전체 차트 및 EP 차트 1위, ‘골드 앨범’ 인증을 획득했다. 또한 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 9개 지역 1위 및 총 15개 지역 TOP 10에 오르는 등 글로벌 차트에서 성과를 거둔 바 있다.

한편, WayV의 여덟 번째 미니앨범 ‘Vision Wings’는 8월 10일 음반으로도 발매되며, 20일부터 각종 온·오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 진행한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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