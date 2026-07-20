‘나는 솔로라서 지옥같아’ 가상 연애 대성공…에스파, 솔직함으로 도파민 폭발

그룹 에스파(aespa)가 자체 제작 예능 콘텐츠 ‘aesParty’(에스파티)를 통해 무대 밖 색다른 매력을 다채롭게 선보이고 있다.

에스파는 공식 유튜브 채널을 통해 에스파를 위한, 에스파에 의한, 에스파만의 파티를 만들어가는 콘셉트의 자체 콘텐츠 ‘aesParty’를 매주 금요일 선보이는 중이다.

앞서 공개된 ‘aesParty’ 파트1은 ‘나는 솔로라서 지옥같아 그래서 불량해졌어’라는 제목의 가상 연애 프로그램 콘셉트로 진행됐다. 각기 다른 캐릭터로 변신한 멤버들의 연기력과 매력이 드러나며 관람객들의 반응을 이끌어냈다. 해당 프로그램은 멤버들의 아이디어에서 착안해 기획된 콘텐츠다.

오는 24일부터 시작되는 파트2는 데뷔 7년 차를 맞이한 멤버들의 끈끈한 케미스트리와 우정을 다루는 힐링 단합 여행 에피소드로 꾸려진다. 무대 위 카리스마와는 대조되는 풋풋한 비주얼과 솔직한 모습을 담아내어 색다른 재미를 전달할 예정이다.

한편 에스파는 지난 5월 발매한 정규 2집 ‘LEMONADE’(레모네이드)로 각종 글로벌 음원 및 음반 차트 1위를 기록하며 존재감을 다졌다. 이어 오는 24일 일본 첫 미니앨범 ‘KISS N TELL’(키스 앤 텔)을 발매하며 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.

에스파의 예능 콘텐츠 ‘aesParty’는 매주 금요일 저녁 8시 에스파 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]