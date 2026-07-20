치주질환, 무조건 발치?... 치과 보존 치료 고려해볼만

치주 질환은 인류의 80~90%가 경험하는 매우 흔한 질환이다. 감기보다 더 높은 발병률을 보임에도 불구하고 많은 이들이 대수롭지 않게 여기거나 방치한다. 이러한 방치는 결국 치아 손실로 이어지는 심각한 결과를 초래할 수 있어 주의가 필요하다.

치아는 신체 내에서 뼈 속에 매몰되지 않고 살을 뚫고 밖으로 노출된 유일한 구조물이다. 이렇게 노출된 치아 사이 틈으로는 세균이 쉽게 침투할 수 있다. 이때 염증 반응이 나타나 치아 주위 잇몸뼈와 결합조직까지 손상시키게 된다. 이 과정을 방치한다면 치아를 지탱하는 조직들이 점점 파괴돼 결국 치아를 상실하게 된다.

현대 의학으로도 손상된 잇몸을 완벽하게 원래 상태로 회복하는 것은 매우 어려운 일이다. 그렇기 때문에 현재 치주 질환 치료의 목표는 ‘100% 완치’보다 ‘질환의 진행 속도를 늦추고 자연치아 수명을 최대한 연장하는 데’ 초점이 맞춰져 있다.

잇몸 상태가 나빠지거나 치아가 흔들리기 시작했다고 해서 곧바로 발치를 생각하기보다는, 교합력 조절이나 고정 장치를 통해 치아를 최대한 보존하는 치료가 우선돼야 한다.

치주질환 치료의 핵심은 질환의 근본 원인인 ‘치석’을 철저히 제거하는 것이다. 잇몸 바깥쪽에 형성된 치석은 정기적인 스케일링으로 제거할 수 있지만, 염증이 잇몸 깊숙이 진행됐다면 마취 후 잇몸 안쪽 치석을 긁어내는 치주소파술이나 잇몸 절개 후 직접 치석을 제거하는 수술적 치료가 필요하다.

최근 잇몸염증 완화를 위해 시중에서 판매되는 잇몸약에만 의존하는 경우가 있다. 하지만 잇몸약은 치석과 세균이라는 근본 원인을 제거하지 못하기 때문에, 단독으로는 효과적인 치료 방법이 될 수 없다.

이상수 노원 강북예치과병원의 대표 원장은 “잇몸병이 심해지면 무조건 치아를 빼고 임플란트를 해야 한다는 오해가 있지만, 치과의 정밀 진단을 통해 교합력 조절, 치주소파술, 잇몸 수술 등 단계별 치료를 시행한다면 자연치아의 수명을 충분히 연장할 수 있다”고 강조했다. 이어 “근본 원인인 치석 제거와 체계적인 잇몸 관리가 무엇보다 중요하다”고 덧붙였다.

따라서 치주 질환이 의심되거나 잇몸 상태가 좋지 않을 경우, 무조건 발치부터 생각하기보다는 치과에서 정확한 진단을 받고 적절한 보존 치료를 적극적으로 받는 것이 자연치아를 지키고 건강한 구강 상태를 유지하는 최선의 방법임을 명심해야 한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]