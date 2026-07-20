‘공감세포’ 김명수 “서로에게 형벌” 로맨스 ‘애틋’…강민아 눈물 엔딩

‘공감세포’ 김명수가 강민아를 지키기 위해 거리를 두는 선택을 내렸다.

지난 19일 라이프타임에서 방송된 토일드라마 ‘공감세포’ 6회에서는 유지안(강민아 분)을 멀리하려는 차은환(김명수 분)의 모습이 그려졌다.

유지안은 차은환에게 감정 전이를 원래대로 되돌리기 위한 키스를 제안했으나 별다른 변화가 없자 낙담했다. 여기에 더해 유지안은 자신을 가스라이팅해 온 엄마 최정미(손지나 분)의 전화에 공포를 느꼈다. 차은환은 고아원 출신이라는 아픈 과거를 털어놓는 지안을 다정하게 위로했고 달콤한 키스로 그녀를 안심시켰다. 두 사람의 진심이 담긴 키스로 역전이가 해소되면서 다시 차은환의 감정을 느낄 수 있게 된 유지안은 문경식(조현재 분) 감독의 영화 ‘백야’에 극적으로 캐스팅됐다.



그러나 차은환의 누나 차송환(차민지 분)이 유지안과의 만남을 반대하며 집을 떠나겠다고 선언하며 두 사람의 사랑에 빨간불이 켜졌다. 차은환은 3개월만 시간을 달라고 애원했고, 차송환은 자신을 찾아온 유지안에게 차마 과거의 비밀을 밝히지 못한 채 자리를 떴다. 하지만 유지안은 남매의 가족사진을 발견하고 그 자리에서 얼어붙었다.



차은환은 유지안을 지키기 위해 점점 거리를 두기 시작했다. 첫 촬영을 성공적으로 마친 유지안이 종신 계약을 제안하자 “언제까지 내 감정에 의존하려구요?”라며 선을 그었고 계약 기간이 3개월이라는 것을 확실히 했다. 그러나 유지안의 갑질 논란이 다시금 그녀의 발목을 잡자 차은환은 고민 없이 그녀의 편에 섰다. 차은환은 폭로 영상 속 유지안이 스타일리스트 신미정(박채원 분)과 대사를 맞추는 것 같다고 말했고, 영상 한 편에 독립영화 대본이 있는 것을 발견했다. 유지안을 나락으로 떨어뜨린 사건을 해결할 실마리가 발견된 것이다.

차은환은 유지안의 갑질 논란을 터트린 범인으로 김준식(정희태 분)을 의심하기 시작했다. 복귀를 번번이 가로막는 기자가 김준식의 사주를 받고 움직인다는 사실을 그녀의 전 매니저 도훈(강필준 분)으로부터 전해 들었기 때문이다. 김준식이 유지안과 관련된 일을 누군가에게 보고한다는 정황까지 포착했다.

유지안은 자신을 볼 때마다 아려오는 차은환의 마음을 전달받고 혼란에 빠졌다. 차은환과 함께 대본을 분석하던 그녀는 대본에 빗대어 “어차피 이뤄질 수도 없는데, 함께한다는 건 오히려 서로에게 형벌 같지 않겠냐”고 말하는 그를 보고 눈물을 글썽였다. 과거 사건의 비밀에 한 발자국 가까워진 유지안의 애절한 눈물 엔딩은 다음 회차에 대한 궁금증을 끌어올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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