진태현, ‘이혼숙려캠프’ 하차 후 근황…“서로 내어주는 관계가 진짜 사랑”

진태현이 아내와 함께 보내는 근황을 전했다. 출처=진태현 SNS

배우 진태현이 예능 프로그램 하차 후 아내 박시은과 함께 보내는 평온한 일상을 공유했다.

20일 진태현은 자신의 소셜미디어를 통해 “아내와 늘 여름이면 찾는 횡계에 와 있다”며 “이번 주 내내 대관령에서 달리기 연습도 하고 머리도 식히며, 마라토너인 딸 지혜의 훈련도 살펴볼 예정”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 진태현은 러닝 트랙을 배경으로 박시은과 다정한 포즈를 취하고 있다.

그는 연신 가족을 향한 애정을 드러냈다. 진태현은 “가족이 있다는 것, 누군가에게 가족이 되어준다는 것은 참 감사한 일”이라며 “내 입맛에 맞춘 가짜 관계가 아니라 서로를 위해 내어줄 수 있는 관계가 진정 아름답다”고 전했다.

이어 “우리 모두 계산하지 말고 약간은 손해 보는 듯 사랑하며 살자”며 팬들을 향해 “장마철 건강 유의하시라”는 안부 인사도 잊지 않았다.

한편 진태현은 최근 2년간 활약해 온 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서 하차했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]