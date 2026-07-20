‘컴백’ 카드의 찬란한 축제…신곡 'Back To Life' MV 티저 공개

혼성그룹 카드(KARD)가 뮤직비디오 티저를 공개하며 뜻깊은 컴백에 대한 기대감을 끌어올렸다.

카드는 20일 공식 유튜브 채널을 통해 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'의 타이틀곡 'Back To Life'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.

영상 속 카드는 각자의 길었던 여정 끝 마침내 한 데 모여 자유롭게 춤을 춘다. 앞선 솔로 뮤직비디오 티저의 연장선에서 수많은 방황 끝에 서로의 손을 잡고 도달한 목적지에서의 모습을 담아냈다.

'Back To Life'는 트로피컬 사운드를 세련되게 재해석한 뭄바톤 기반의 댄스홀 장르의 곡이다. 카드 특유의 청량한 에너지로 강렬한 중독성을 선사한다. 멤버 전원이 작사에 참여했으며, 서로가 서로에게 기댈 곳이 되어주겠다는 다정한 위로의 메시지를 녹여냈다.

오는 28일 발매하는 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'는 카드가 수많은 방황 끝에 마주한 진실과 해답을 풀어낸 앨범이다. '어디에도 없는 곳(NOWHERE)'을 찾아 헤매던 것에서 '지금, 여기(NOW HERE)'가 가장 빛나는 목적지였음을 전한다.

카드는 컴백 직후 오는 8월 8일 서울 강남구 가빈아트홀에서 'KARD 2026 WORLD TOUR 'NOW HERE' IN SEOUL'을 개최하며 본격 월드투어에 돌입한다. 월드투어 등 이번 활동을 끝으로 데뷔 약 10년 만에 팀의 여정을 마무리한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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