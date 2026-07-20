박지현, 또 전석 매진 터졌다…성남도 뜨겁게 달군 ‘쇼맨쉽 시즌2’

사진 = 쇼7

가수 박지현이 성남 단독 콘서트를 전석 매진으로 성황리에 마치며 전국투어 열기를 이어갔다.

박지현은 지난 18일 오후 5시와 19일 오후 4시 성남아트센터 오페라하우스에서 ‘2026 박지현 콘서트 쇼맨쉽 시즌2 - 성남’을 개최했다. 약 160분 동안 진행된 이번 공연은 양일 모두 전석 매진을 기록하며 뜨거운 인기를 입증했다.

오프닝 영상과 함께 등장한 박지현은 ‘우리는 된다니까’ 무대에 마이클 잭슨의 춤을 접목해 공연을 시작했다. 이어 ‘나야나’, ‘바다사나이’, ‘녹아버려요’, ‘애간장’, ‘기도’등을 선보이며 공연의 열기를 끌어올렸다. 공연 중에는 객석 인터뷰를 진행하며 관객들과 소통하는 시간도 마련했다.

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무대 구성도 다채로웠다. ‘갈무리’ 무대에는 포장마차 콘셉트로 재미를 줬다. 18일 공연에서는 ‘스윙 베이비(Swing Baby)’를, 19일 공연에서는 ‘깜빡이를 키고 오세요’를 불렀다. ‘만물 트럭’ 무대에서는 트럭 세트와 확성기를 소품으로 활용했다.

전통 의상인 한복 쾌자를 입고 국악 무대도 선보였다. 국악팀과 함께 ‘한오백년’, ‘강원도 아리랑’, ‘쓰리랑’, ‘망부석’, ‘못난놈’을 불렀다. 이후 ‘무’, ‘그대가 웃으면 좋아', ‘비나리’, ‘님은 먼 곳에’, ‘공’을 이어갔다. 공연 중간에는 ‘친구’ 패러디와 ‘박교관’ 콘셉트의 영상을 상영했다.

나이트클럽 메들리에서는 미러볼 조명 아래 ‘이유 같지 않은 이유’, ‘기미 기미(Gimme Gimme)’, ‘잘못된 만남’을 선보이며 공연장을 뜨겁게 달궜다.

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마지막 곡 ‘떠날 수 없는 당신’을 마친 뒤 이어진 앙코르 무대에서는 ‘환희’와 ‘이제는’을 열창했다. 밴드 연주자를 소개한 뒤 ‘초대장’ 으로 공연의 대미를 장식한 박지현은 “성남에서 정말 행복한 시간을 보냈다. 함께해 주신 모든 분께 감사드린다”고 소감을 전했다.

한편 박지현은 오디션 프로그램 ‘미스터트롯2’에서 선(善)을 차지하며 이름을 알렸다. 이후 다양한 예능 프로그램에 출연했으며, 지난해 첫 미니앨범 ‘오션(OCEAN)’ 을 발매한 데 이어지난 2월 첫 정규앨범 ‘마스터 보이즈(MASTER VOICE)’를 발표했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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