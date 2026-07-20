‘감다살’ 이수만 또 통했다…A2O MAY, 중국 QQ뮤직 신곡 차트 1위 기염

걸그룹 A2O MAY(에이 투 오 메이)가 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 신곡 차트 정상에 올랐다.

A2O MAY(천위, 쓰지에, 취창, 미쉐, 캣)가 지난 16일 발매한 새 싱글 ‘Love Got Me Ooh(러브 갓 미 우)’의 동명 타이틀곡은 18일 오전 8시 기준 QQ뮤직 신곡 차트 1위를 기록했다.

A2O MAY는 이수만 프로듀서가 이끄는 A2O엔터테인먼트 소속 대표 중국 걸그룹이다. K-POP 제작 시스템과 글로벌 전략을 기반으로 기획된 팀으로, 중국 대표 음악 플랫폼인 QQ뮤직 차트 1위 달성은 K-POP 프로덕션 시스템의 글로벌 경쟁력을 입증한 결과로 평가받는다.

이수만 프로듀서가 오랜 기간 구축해 온 컬처 테크놀로지(Culture Technology, CT) 기획 전략이 현지 시장에서 성과로 이어지고 있다는 분석이다.

타이틀곡 ‘Love Got Me Ooh’는 뉴잭스윙(New Jack Swing) 특유의 레트로 사운드에 현대적인 프로덕션을 더한 팝 곡이다. 청량하고 아련한 1990년대 감성을 담아냈으며, 멤버들의 보컬로 사랑에 빠진 순간의 설렘을 표현했다.

음원 공개 이후 온라인 커뮤니티와 음악 팬들 사이에서는 “중독성 있는 멜로디”, “유영진 작곡가 특유의 음악적 감성이 느껴진다” 등의 호평이 이어지고 있다.

A2O MAY는 앞서 첫 EP 타이틀곡 ‘PAPARAZZI ARRIVE(파파라치 어라이브)’로 미국 메인스트림 라디오 차트 미디어베이스(Mediabase) TOP 40 Airplay “Most Added” 주간 차트에서 저스틴 비버와 공동 1위에 오르며 주목받은 바 있다.

또한 ‘2025~2026 뮤직 비즈니스 인더스트리 어워즈(MBIA)’, ‘웨이보 뮤직 어워즈 2025’, ‘2025 아시안 홀 오브 페임’, 웨이보 ‘경연의 밤’ 등 주요 시상식에서 신인상을 수상했으며, 오는 8월 16일 마카오에서 열리는 TMEA 시상식에 참석해 무대를 펼칠 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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