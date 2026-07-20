데뷔 후 첫 중국 단독 팬미팅 뚫었다…이성경, 중국 3개 도시 팬미팅서 폭발한 팬사랑

배우 이성경이 중국 주요 도시에서 열린 단독 팬미팅을 성황리에 마무리하며 대륙 팬심을 사로잡았다.

소속사 판타지오는 이성경이 지난 5월 청두를 시작으로 6월 우한, 7월 칭다오에 이르기까지 ‘2026 이성경 팬미팅 [똑똑★반짝이들]’을 진행했다고 전했다.

이번 행사는 그동안 지속되어 온 현지 팬들의 요청에 힘입어 데뷔 이후 처음 성사된 이성경의 중국 단독 팬미팅이다. 이성경은 각 도시별로 일상 및 활동 비하인드 토크, Q&A, 중국어 발음 게임, 팬 참여형 이벤트 등 다채로운 프로그램을 진행하며 현장 분위기를 끌어올렸다.

특히 제한 시간 5분 안에 중국어 성조를 정확하게 발음하는 챌린지 코너가 팬들의 호응을 얻었다. 이성경은 미션을 성공시킨 뒤 정해진 시간을 넘겨 팬들과 포토타임을 진행했다. 이성경은 각종 장신구와 페이스 체인, 머리띠 등 다양한 소품을 활용해 포즈를 취하며 현장의 카메라 플래시 세례를 받았다.

투어를 마친 이성경은 "그동안 중국 팬분들께서 꾸준히 보내주신 사랑과 팬미팅 요청을 접할 때마다 꼭 직접 만나 감사한 마음을 전하고 싶었다"며 "이번 투어를 통해 드디어 중국의 반짝이(팬 애칭)들을 만날 수 있어 정말 행복했고, 따뜻하게 맞아주셔서 잊지 못할 추억을 만들 수 있었다. 빠른 시일 내에 다시 만나 더 많은 추억을 함께 만들 수 있도록 좋은 모습으로 찾아뵙겠다"고 소감을 밝혔다.

중국 3개 도시 팬미팅을 마친 이성경은 향후 아시아 투어를 통해 글로벌 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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