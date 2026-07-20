“1974년 영부인 저격 사건”...허진호 감독, 유해진·박해일·이민호 숨겨진 배후 쫓는다

974년 대한민국을 흔들었던 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)이 티저 예고편을 선보였다.

20일 배급사 (주)하이브미디어코프가 공개한 '암살자(들)' 티저 예고편은 광복절 경축식장에서 울려 퍼진 한 발의 총성과 아수라장이 된 현장을 담아내며 포문을 연다.

'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건의 의혹과 사건 이면에 숨겨진 배후를 쫓는 추적극이다.

사건의 실체를 쫓는 형사 '철구'(유해진 분), 외압에 맞서 진실을 전하려는 언론인 '재환'(박해일 분), 현장을 목격한 후 의혹을 파헤치는 신입 기자 '영일'(이민호 분)이 각자의 위치에서 진실을 좇는 과정을 그린다.

이번 작품에서는 대한민국을 대표하는 세 배우의 연기 호흡이 눈길을 끈다. 유해진은 예리한 눈빛의 형사 철구 역을 연기하며, 박해일은 신념을 지닌 언론인 재환 역을 통해 절제된 연기를 펼친다. 이민호는 사건에 뛰어드는 신입 기자 영일 역을 맡아 신선한 변신을 시도한다.

영화 '8월의 크리스마스', '봄날은 간다', '덕혜옹주', '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족' 등을 연출한 허진호 감독이 메가폰을 잡아 특유의 밀도 높은 연출력을 선보일 예정이다.

허진호 감독의 섬세한 연출과 배우진의 연기 조합이 어우러진 영화 '암살자(들)'이 어떤 추적극을 선보일지 관심이 쏠린다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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