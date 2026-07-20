'23일 컴백' 원팩트, 신보 'TUNED IN' 콘셉트 포토…5인5색 비주얼 눈길

그룹 원팩트(ONE PACT)가 다채로운 매력의 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 열기를 최고조로 끌어올렸다.

원팩트는 최근 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 'TUNED IN(튠드 인)'의 개인 및 단체 콘셉트 포토를 공개했다.

사진 속 원팩트는 빈티지한 포스터와 소품들로 꾸며진 방 안에서 자유분방하고 힙한 무드를 자아냈다. 각기 다른 개성의 스트릿 스타일링을 완벽하게 소화한 모습이 돋보였다.

개인 콘셉트 포토 또한 종우는 시크한 블랙 레더 재킷으로, 제이창은 스케이트보드 소품을 활용해 스포티하고 거친 매력을 드러냈다. 성민은 포근한 니트와 함께 나른한 분위기를, 태그는 빈티지한 베스트를 매치해 힙하고 반항적인 감성을 연출했다. 특히 예담은 강렬한 레드 헤어와 유니크한 질감의 그린 컬러 아우터로 파격적인 비주얼 변신을 선보였다.

원팩트는 앞서 'Whts yo name'과 'U so hot'이라는 수록곡 제목을 스포일러하며 신보의 전체적인 무드를 예고했다. 앨범 발매 직전인 20일에는 신곡의 무드를 엿볼 수 있는 뮤직비디오 티저가 공개될 예정이다.

오는 23일 발매하는 새 디지털 싱글 'TUNED IN'은 원팩트가 지난 2월 발매한 첫 번째 EP '1'ONLY(원앤온리)' 이후 5개월 만에 선보이는 신보다. 'TUNED IN'은 주파수를 맞추듯 서로의 바이브에 스며들고, 지금 이 순간에 몰입되는 에너지를 담았다는 의미를 지닌다.

1990년대 미국 하이틴 팝스타를 연상시키는 의상과 콘셉트는 물론이고, 멤버 태그가 전 곡을 프로듀싱하고 제이창이 작사에 참여해 원팩트만의 음악 세계를 확고히 했다.

지난 5월 유럽 8개 도시를 순회하는 투어를 마친 원팩트는 컴백 직후 오는 8월부터 9월까지 아메리카 및 라틴 투어 개최를 발표해 글로벌 팬덤을 더욱 확장할 계획이다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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