“늑대의 추격 피해 어디로?”…오유진, 전래동요 재해석한 파격 티저 공개

가수 오유진이 신곡 뮤직비디오 티저 영상을 통해 파격적인 콘셉트 변화를 예고했다.

소속사 토탈셋은 20일 정오 공식 SNS 채널을 통해 오유진의 신보 ‘여우야 뭐하니’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

공개된 티저 영상은 늑대들의 추격을 피해 달아나는 여우의 모습을 담은 애니메이션 연출로 시작해 연출적 호기심을 유발한다.

이어 화면이 전환되며 오유진이 등장, 감각적인 퍼포먼스와 시각적 연출을 선보이며 기존과는 다른 콘셉트 소화력을 나타냈다.

신곡 ‘여우야 뭐하니’는 동명의 전래 동요 ‘여우야 여우야 뭐하니’의 구성을 바탕으로 제작된 곡이다. 중독성 있는 멜로디 라인과 가사에 오유진의 청아한 보컬을 더해 친숙하면서도 신선한 사운드를 연출했다.

데뷔 이후 지속적인 성장을 보이며 ‘트로트 프린세스’로 입지를 다져온 오유진은 이번 신보를 통해 트로트를 바탕으로 다양한 장르를 아우르는 음악적 시도를 선보일 예정이다.

한편, 오유진의 신곡 '여우야 뭐하니'는 오는 21일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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