“감자탕·노래방”…영케이, 자작곡 가사 속 숨겨둔 일상 비하인드

그룹 DAY6(데이식스) 멤버 Young K(영케이)가 정규 2집 발매와 함께 대규모 솔로 투어 소식을 알렸다.

영케이는 오는 27일 정규 2집 'YOUNGEST'(영기스트)와 타이틀곡 'Shut The Door'(셧 더 도어)를 발매한다. 이에 앞서 20일 DAY6 공식 SNS 채널을 통해 솔로 투어 'Young K Solo Tour < YOUNGEST >'의 상세 일정이 공개됐다.

◆인천 인스파이어 아레나 시작…아시아 7개 도시 솔로 투어 확정

공개된 일정에 따르면 영케이는 8월 14일부터 16일까지 인천 인스파이어 아레나에서 투어의 포문을 연다. 이어 10월 10일 방콕, 11월 29일 타이베이, 2027년 1월 15일 홍콩, 23일 싱가포르, 2월 20일 마닐라, 3월 20일 쿠알라룸푸르 등 국내외 7개 지역에서 총 9회 규모의 단독 공연을 개최할 예정이다.

인천 공연의 팬클럽 선예매는 20일 오후 8시부터 NOL티켓을 통해 팬덤 'My Day' 6기 회원을 대상으로 진행된다.

◆15곡 수록 정규 2집…다양한 스펙트럼의 리릭 스포일러 공개

JYP엔터테인먼트는 19일과 20일에 걸쳐 신보 수록곡 '우리가 헤어질 100가지 이유 (with JINJOO of DNCE)', '안개꽃', 'Yonge St.', 'whatever' 등의 노랫말을 담은 리릭 스포일러를 연이어 선보였다.

스포일러 영상에는 "우리가 헤어질 이유는 100가지야"라는 이별의 감정을 담은 가사부터 "Gamjatang then noraebang all night"처럼 재치 있는 가사, "망해도 결국 남는 건 One more episode"와 같은 메시지 등이 담겼다. 또한, 영케이가 직접 수록곡 일부를 열창하는 라이브 앨범 샘플러도 함께 공개되어 신보의 분위기를 전달했다.

◆7월 27일 정규 2집 'YOUNGEST' 정식 발매

자신에게 던진 질문에 대한 답을 총 15곡으로 완성한 영케이는 이번 정규 2집을 통해 한층 다채로운 솔로 음악 세계를 보여줄 전망이다.

DAY6 영케이크의 정규 2집 'YOUNGEST'는 오는 7월 27일 월요일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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