쿠기, ‘HBK’ 컴백…‘릴러말즈·크러쉬·코쿤’ 친구들 다 모였다

솔로 가수 쿠기의 음악 세계가 ‘HBK’에 모였다.

쿠기는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 세 번째 정규 앨범 ‘HBK’를 발매한다. ‘HBK’는 누군가의 마음을 흔들 만큼 매력적인 사람을 뜻하는 ‘하트 브레이크 키드(Heart Break Kid)’와 사랑과 관계 속에서 상처받은 사람을 뜻하는 ‘하트 브로큰 키드(Heart Broken Kid)’, 두 가지 의미를 동시에 담았다.

쿠기의 데뷔 싱글과 동일한 앨범명이다. 이번 신보를 통해 그동안 쌓아 올린 음악적 역량과 더불어 데뷔부터 현재까지 이어져 온 음악과 감정을 되짚어 본다.

‘HBK’에는 더블 타이틀곡 ‘하트폴(Heartfall)’과 ‘서스데이(Thursday)(Feat. Leellamarz, Crush)’가 수록된다. 이외에도 이번 앨범은 앞서 호평을 얻었던 선공개곡 ‘스턱(Stuck) (Feat. 백예린)’과 ‘무아(muah)’, ‘라이드 포 유(ride for u)’ 등 총 열한 개의 트랙으로 구성, 쿠기만의 짙은 색채를 만나볼 수 있을 전망이다.

지원사격 라인업 역시 기대 포인트다. 쿠기는 ‘서스데이’를 통해 릴러말즈, 크러쉬와 자연스러운 합을 맞춘 것은 물론, ‘하트폴’에는 프로듀서 코드 쿤스트가 작곡과 편곡에 참여해 완성도를 높였다. 키드밀리와 러버보이 역시 피처링으로 힘을 보태 더욱 풍성한 음악을 기대하게 만든다. 앨범의 커버 아트워크는 일본 유명 그래픽 디자이너 베르디가 맡았다.

지난해 선보인 정규 2집 ‘업셋(UPSET)’에 이어 약 1년 만에 신보다. 음악은 물론 비주얼까지 자신만의 색으로 채운 ‘HBK’를 통해 새로운 챕터를 여는 그가 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 귀추가 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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